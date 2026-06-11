Roș-albaștrii au salvat stagiunea trecută, după ce au obținut calificarea în preliminariile Conference League, prin intermediului barajului câștigat în fața lui Dinamo.

Gigi Becali a anunțat că vor fi mai multe plecări de la echipa bucureșteană în această vară.

FCSB renunță la fotbalistul adus de la Farul

La FCSB a început curățenia înaintea noului sezon, iar Gigi Becali a dezvăluit că nu se va mai baza pe David Kiki.

Presa din Benin, țara natală a jucătorului de 32 de ani, a reacționat după anunțul făcut de patronul lui FCSB.

„David Kiki, forţat să plece de la FCSB. Deşi fundaşul beninez în vârstă de 32 de ani mai are contract cu FCSB până în 2027, clubul doreşte să se despartă de el încă din această vară.

Patronul Gigi Becali a anunţat că va purta în curând discuţii cu David Kiki şi reprezentanţii săi pentru a ajunge la un acord privind rezilierea contractului.

'Suntem în negocieri pentru Kiki. Vom vedea la ce înţelegere putem ajunge cu el pentru a ne despărţi', a declarat Becali.

Reamintim că David Kiki a adunat doar 17 meciuri de la transferul său la FCSB, realizat la 1 iulie 2024”, a scris presa din Benin.

David Kiki a jucat doar în 17 meciuri pentru FCSB. El a venit în vara lui 2024, când a plecat de la Farul liber de contract.

Fundașul stânga este cota la 300.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.