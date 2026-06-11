1,8 milioane de euro pentru Alex Musi

Alexandru Musi traversează cel mai bun moment al carierei sale, iar evoluțiile din sezonul recent încheiat au fost răsplătite și Transfermarkt.

Platforma de specialitate a actualizat cotele de piață ale fotbaliștilor din SuperLiga, iar extrema lui Dinamo a ajuns la o valoare de 1,8 milioane de euro.

Creșterea este una impresionantă. În decembrie 2025, Musi era evaluat la 1,2 milioane de euro, iar în momentul în care a ajuns la Dinamo, în vara anului trecut, cota sa era de doar 700.000 de euro.

Musi și Dinamo au ratat calificarea în Conference League

Transferul lui Musi în Ștefan cel Mare s-a realizat în cadrul afacerii prin care Dennis Politic a ajuns la FCSB. În schimb, Dinamo l-a primit pe tânărul atacant și încă un milion de euro din partea lui Gigi Becali.

La FCSB, Musi nu reușea să strângă suficiente minute pentru a-și demonstra potențialul. Situația s-a schimbat radical după mutarea la Dinamo. Zeljko Kopic i-a oferit încredere, iar fotbalistul a devenit rapid unul dintre cei mai importanți oameni din ofensiva „câinilor”.