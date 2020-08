Gica Hagi nu poate ajunge in Turcia! Ce spune Marius Sumudica: "Nu se pune problema"

Gica Hagi a plecat de la Viitorul din functia de antrenor principal.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, sustine ca "Regele" nu poate ajunge in campionatul Turciei, deoarece nicio echipa nu isi cauta antrenor. Hagi a anuntat ca se va ocupa mai mult de academia constantenilor.

Gica Hagi a declarat ca doreste sa mearga in afara la o echipa unde poate face performanta atat pe plan intern cat si pe plan extern. Hagi ar putea ajunge in campionatul Turciei, dar Sumudica sustine ca lucrul acesta este imposbil.

"Hagi e un nume mare, dar nu se pune problema de Turcia, din informatiile pe care le am nu exista nicio echipa care sa caute sau sa schimbe antrenor, probabil mai tarziu, cine stie? Nu se pune problema in momentul de fata sa semneze in Turcia, ii urez bafta, e un antrenor mare in fotbalul romanesc, un antrenor care a demonstrat ca a făcut performanta pe plan intern, a vandut si multi jucatori crescandu-i, i-a lipsit si cred ca asta l-a deranjat pe el, rezultatele pe plan international. Nu a reusit sa duca acest proiect, sa duca echipa in grupele Europa League, asta l-a deranjat pe Gica, ii urez bafta", a declarat Marius Sumudica

Gheorghe Hagi este divinizat in Turcia. El a reusit sa castige cu Galatasaray Cupa UEFA si Super Cupa Europei. "Maradona din Carpati" a mai antrenat pe Galata si Bursaspor din Super Lig.

