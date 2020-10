Contra, in DEPRESIE dupa ce Dinamo a luat a 4-a bataie cu el pe banca: "Nu suntem doriti in playoff! Sunt 10 faze pe meci ca aia din care au dat penalty contra noastra!"

Cosmin Contra e suparat si pe jucatorii lui, si pe arbitrul Fesnic dupa 0-1 cu Craiova.

Contra nu e de acord cu decizia centralului din Cluj de a acorda penalty in startul meciului pentru o tinere in careu a lui Puljic la Marius Constantin. Contra crede ca Dinamo nu e dorita in playoff si vrea sa-si invete echipa sa joace si impotriva arbitrajelor. Antrenorul 'cainilor' a facut o analiza dura si fata de jocul echipei sale, despre care spune ca e departe de asteptarile pe care le avea.

"Nu sunt multumit de jocul echipei. Poate a fost cel mai slab meci de la cel cu Chindia. Am facut un meci slab, dar n-am avut prospetime, viteza de joc. Penalty-ul parca ne-a pus plumb in picioare. Ma asteptam la mult mai mult de la jucatorii mei. N-am reusit sa jucam repede. Am riscat destul de mult pe final, din pacate nu ne-a ajutat. A fost o infrangere, pacat. Aleix Garcia a venit de 10 zile, nu-i putem cere sa castige el meciul. Trebuie sa analizam bine acest joc. Ne asteapta un joc la fel de greu cu Sepsi, trebuie sa incepem sa luam puncte.

Ma asteptam sa avem mai multe puncte. Trebuie sa revin la greselile de arbitraj, 7 etape - 7 greseli contra noastra. Nu stiu din ce cauza Comisia Centrala de Arbitri nu analizeaza situatia noastra. Maniera asta de a-l avertiza pe Puljic inainte de a dicta penalty... Constantin, care e jucator cu experienta, deja s-a bagat intre minge si Puljic... Noua nu ni s-au dat penalty-uri clare sezonul asta. Penalty inexistent contra noastra cu FCSB, penalty azi. Sunt tineri de-astea cate 10! Poate si noi am cazut in careu. Sunt ingrijorat.

Am facut un meci slab, n-am avut prospetimea de la celelalte jocuri, am avut si un adversar foarte bun, dar maniera de arbitraj impotriva lui Dinamo ma face sa fiu foarte ingrijorat. Sper sa fie doar greseli omenesti. Tind sa cred ca deja... La fiecare meci... Nu stiu ce sa mai cred! Puljic mi-a spus ca Marius Constantin s-a bagat in fata lui. Se tin reciproc, am o imagine pe telefon, se intampla intre un adversar si un fundas central.

Constantin tipa, Fesnic aude tipatul si, dupa ce a avertizat inainte de faza, a fluierat penalty. 3 etape consecutive cu penalty contra lui Dinamo. Nu stiu daca e dorita Dinamo in playoff. Probabil nu e dorita, chiar daca s-a inceput un proiect nou. Trebuie sa fim puternici, sa fim mai atenti si sa jucam si contra deciziilor de arbitraj. Acum trebuie sa devenim o echipa in cel mai scurt timp. N-am aratat bine. Ma asteptam sa jucam altceva, sa fim mai limpezi. N-am mai avut limpezime, prospetime, sa punem in pericol poarta adversa", a spus Contra la Digisport.