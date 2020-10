Inca un penalty controversat impotriva lui Dinamo! Contra, PARALIZAT pe margine, Puljic si-a pus mainile in cap! Ce s-a intamplat

Dinamo are din nou motive sa ia arbitrajul la intrebari dupa penalty-ul acordat contra ei in derby-ul cu Craiova.

In minutul 26 al meciului de pe National Arena, Fesnic a dat 11 metri dupa un duel intre Puljic si Marius Constantin. Reluarile arata un contact soft intre cei doi. Dinamovistul si-a pus mainile in cap, nevenindu-i sa creada ce decizie a luat Fesnic. Si Contra a avut probleme sa accepte penalty-ul. A urmarit paralizat desfasurarea evenimentelor de pe margine, apoi a primit galben cand s-a luat de arbitru. Tot galben a primit si Puljic.



E al doilea meci la rand dupa cel contra FCSB in care Dinamo contesta arbitrajul.

A fost sau nu penalty la duelul dintre Puljic si Marius Constantin?