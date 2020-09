Gica Hagi a dat LOVITURA! Romario Benzar a semnat cu Viitorul: toate detaliile mutarii

Romario Benzar (28 de ani) a revenit la Viitorul Constanta, echipa care il vindea in 2017 la FCSB.

Romario Benzar revine la Constanta dupa perioada petrecuta la FCSB si mai apoi in Italia. Fundasul dreapta cu 19 prezente in echipa nationala a fost vandut de FCSB in 2019, la Lecce, in schimbul a 2 milioane de euro.

Benzar nu a reusit sa se impuna la Lecce, iar in partea a doua a sezonului trecut a fost imprumutat la Perugia.

Benzar revine in Liga 1, la Viitorul, unde va evolua tot sezonul sub forma de imprumut, anunta ProSport.

Decizia fundasului dreapta este motivata de dorinta de a juca mai mult si de a prinde din nou lotul echipei nationale.

Conform sursei citate, Benzar a luat in calcul doar variantele Viitorul si FCSB din Liga 1, insa ros-albastrii nu l-au dorit.

Cota internationalului roman este de 1 milion de euro, potrivit Tansfermarkt. Doar 4 meciuri a jucat Benzar in tricoul lui Lecce.