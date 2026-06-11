Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"

În perioada de după plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB a căutat un antrenor cu licență Pro care să pregătească echipa măcar la barajul pentru Conference League.

Bogdan Andone: "Am avut o discuție cu Gigi Becali, dar nu corespundem"

Pe lista fostei campioane s-a aflat și Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, care a avut chiar o întâlnire cu Gigi Becali.

La câteva săptămâni distanță, Andone a confirmat discuția purtată cu Gigi Becali și a explicat de ce nu a mai ajuns la FCSB. Tehnicianul va rămâne la FC Argeș după două sezoane foarte bune, în care a obținut promovarea, iar ulterior calificarea în play-off-ul Superligii.

"Nu e de refuzat sau nerefuzat FCSB. Mai aveam un an de contract cu FC Argeș. Am avut o discuție cu Gigi Becali, bineînțeles cu acordul clubului. Dar eu am principiile mele ca antrenor, ca filozofie de fotbal - un fotbal mai direct, spre poartă, așa că nu corespundem ca idei de fotbal, ca principii de joc", a spus Bogdan Andone, într-un interviu pentru Ziarul Unirea.

Bogdan Andone a fost pentru o scurtă perioadă principal la FCSB, în 2019. A rezistat atunci doar 7 meciuri, la momentul demisiei explicând că nu este de acord cu implicarea patronului în deciziile privind primul 11 sau schimbările.