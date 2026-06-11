Confirmă negocierile cu FCSB: "Am avut o discuție cu Gigi Becali"

Confirmă negocierile cu FCSB: &quot;Am avut o discuție cu Gigi Becali&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a decis să îl instaleze pe Marius Baciu în funcția de antrenor înaintea barajului pentru Conference League, însă anterior a avut și alte oferte pe listă.

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Bogdan AndoneGigi BecaliFCSBFC Arges
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În perioada de după plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB a căutat un antrenor cu licență Pro care să pregătească echipa măcar la barajul pentru Conference League. 

Bogdan Andone: "Am avut o discuție cu Gigi Becali, dar nu corespundem"

Pe lista fostei campioane s-a aflat și Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, care a avut chiar o întâlnire cu Gigi Becali.

La câteva săptămâni distanță, Andone a confirmat discuția purtată cu Gigi Becali și a explicat de ce nu a mai ajuns la FCSB. Tehnicianul va rămâne la FC Argeș după două sezoane foarte bune, în care a obținut promovarea, iar ulterior calificarea în play-off-ul Superligii.

"Nu e de refuzat sau nerefuzat FCSB. Mai aveam un an de contract cu FC Argeș. Am avut o discuție cu Gigi Becali, bineînțeles cu acordul clubului. Dar eu am principiile mele ca antrenor, ca filozofie de fotbal - un fotbal mai direct, spre poartă, așa că nu corespundem ca idei de fotbal, ca principii de joc", a spus Bogdan Andone, într-un interviu pentru Ziarul Unirea.

Bogdan Andone a fost pentru o scurtă perioadă principal la FCSB, în 2019. A rezistat atunci doar 7 meciuri, la momentul demisiei explicând că nu este de acord cu implicarea patronului în deciziile privind primul 11 sau schimbările.

Bogdan Andone: "Coelho și Kopic au zis că cele mai dificile meciuri au fost contra Argeșului"

În cadrul aceluiași interviu, Andone a vorbit despre progresul făcut de FC Argeș în ultimul sezon, dar și despre laudele primite din partea antrenorilor de la Craiova și Dinamo, Filipe Coelho, respectiv Zeljko Kopic.

"A fost o perioadă intensă, o perioadă frumoasă, dar foarte grea. În ultimul sezon de la Pitești am încercat și am reușit să avem o echipă competitivă împreună cu Dani Coman. Am adus jucători care să își dorească să facă performanță. Performanță poți realiza doar cu sacrificii, muncă, determinare și disciplină. Acesta a fost factorul decisiv în alegerea jucătorilor. Au demonstrat că sunt caractere bune. 

Am încercat să dezvoltăm un fotbal mai agresiv, mai atipic pentru România, cu presiune și adversitate mai mare. Mă bucur că am avut un joc plăcut și o clasare bună în Superliga.

Suntem puțin atipici pentru România ca stil de joc și intensitatea de joc. Am avut discuții cu Coelho și Kopic înainte și după meciuri. Ambii au spus că cele mai dificile meciuri din campionat au fost contra Argeșului tocmai datorită acestei intensități care e puțin atipică pentru campionatul nostru", a mai spus Bogdan Andone.

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