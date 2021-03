Probleme imense pentru Inter Milano! Nu poate plati o rata din transferul lui Lukaku si trebuie sa cedeze fortat o vedeta

Clubul lombard poate fi executat silit de Manchester United, care ii poate lua pe Lautaro Martinez sau Milan Skriniar in contul datoriei.

Liderul din Serie A acuza grave probleme financiare, dupa ce compania chineza Suning, care detine aproape 70% din actiunile clubului, a decis sa reduca drastic investitiile in fotbal, din cauza pierderilor financiare din timpul pandemiei de coronavirus si dupa directivele date de guvernul chinez, care limiteaza fluxul de bani catre afaceri neesentiale din strainatate. Inter Milano mai are de achitat 50 de milioane de euro pentru transferul lui Romelu Lukaku, belgianul fiind transferat, in 2019, pentru 87 de milioane de euro, de la Manchester United.

"Nerazzurrii" au ratat plata unei clauze de performanta de 5 milioane de euro, iar intelegerea dintre cele doua cluburi ar contine o clauza care specifica penalitati imense pentru astfel de situatii. Conform Corriere dello Sport, United vrea ca primeasca una dintre vedetele italienilor, Lautaro Martinez (23 ani) sau Milan Skriniar (26 ani), in contul bonusului de performanta si a sumei datorate ca daune pentru neplata ei. Atacantul argentian este cotat la 70 de milioane de euro, este considerat unul dintre cele mai mari talente din Serie A si a fost aproape de Real Madrid, FC Barcelona si Manchester City, in 2020. Stoperul slovac este cotat la 50 de milioane de euro, este socotit unul dintre cei mai buni aparatori din campionatul italian si a fost curtat de Liverpool, Tottenham si Manchester United, in ultimul sezon, dar Inter nici nu a vrut sa auda de cedarea sa.

Cu datorii imense si cu salariile neplatite de aproape jumatate de an, mai multe vedete ale echipei, printre care Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Christian Eriksen, Samir Handanovici, Marcelo Brozovici sau Ivan Perisici, ar putea sa forteze transferul, in vara viitoare, desi Inter are sanse mari sa castige primul titlu dupa o pauza de 10 ani. Daca nu isi rezolva urgent probleme financiare, milanezii pot fi exclusi pentru mai multe sezoane din cupele europene. In ianuarie 2021, Inter Milano a ratat si plata unei transe pentru transferul lui Achraf Hakimi de la Real Madrid, cerand si obtinand o pasuire pana pe 30 martie.