Suporterii lui Inter Milano s-au oprit in Piata Obor sa manance mici! In apropiere era o amenintare cu bomba. Ce au facut fanii

Inter o intalneste pe Ludogorets in cadrul 16-imior Europa League.

O parte din fanii lui Inter care fac deplasarea la Razgrad pentru a-si sustine echipa in meciul cu Ludogorets, din 16-mile Europa League, au aterizat la Bucuresti, de unde vor pleca spre Bulgaria.



Ajunsi in Capitala Romaniei, fanii au facut un popas in Piata Obor pentru a manca mici si a bea bere. In acest timp, intr-un mall aflat langa Obor s-a semnalat o alerta cu bomba. Nefiind alarmati de situatie, suporterii au continuat sa cante si sa manance.