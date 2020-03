Gest incedibil al Atalantei: trimite tricouri de joc tuturor bebelusilor din Bergamo ca sa nu tina cu Inter Milano, AC Milan sau Juventus!

„Nerazzurrii” joaca intr-un oras cu o populatie de 122.161 de locuitori.

Presedintele Atalantei, Antonio Percassi, a avut ideea de a trimite, incepand cu august 2018, o copie pentru bebelusi a tricoului de joc al echipei si doua cutii personalizate cu lapte praf pentru fiecare copil nou-nascut in Bergamo. Atalanta s-a infiintat in 1907, joaca pe stadionul Atleti Azzurri d'Italia (21.300 locuri) si isi desfasoara activitatea in Bergamo (122.161 locuitori), dar se afla la doar 45 km de Milano, la 52 km de Brescia si la 180 km de Torino, asa ca oficialii clubului vor sa incerce sa ii aduca alaturi de club pe fani de la o varsta cat mai frageda, pentru a nu se deveni mai tarziu suporteri ai lui Inter Milano, AC Milan, Juventus, Torino FC sau Brescia Calcio.

Si masura luata de Percassi pare sa fi dat roade, echipa jucand aproape toate meciurile din ultimele doua seazone cu casa inchisa, mai ales ca si rezultatele au fost pe masura. In editia trecuta de campionat, “La Dea” a terminat pe locul al treilea in Serie A, dupa Juventus si Napoli, a jucat finala Cupei Italiei, pierduta in fata lui Lazio, dar a fost eliminata la penalty-uri in play-off-ul Europa League de FC Copenhaga. In sezonul actual, bergamascii se afla pe pozitia a 4-a in campionat, care duce direct in Champions League, au fost eliminati de Fiorentina (1-2) din „optimile” Cupei Italiei, dar au un parcurs senzational in Champions League, terminand pe pozitia secunda grupa cu Manchester City, Sahtior si Dinamo Zagreb, apoi invingand cu 4-1 pe Valencia, in prima mansa a optimilor de finala.

In plus, echipa este una dintre cele mai spectaculoase din Seria, avand cele mai multe goluri marcate (70 in 25 meciuri) si au invins la scor pe Sassuolo (4-1), AC Milan (5-0), Udinese (7-1), Parma (5-0), Torino (7-0 sau Lecce (7-2). De asemenea, in ultimele luni, Atalanta le-a invins pe AS Roma (x2) si au remizat cu Lazio, Napoli si Inter Milano. In echipa antrenata de Gian Piero Gasperini stalucesc vedete precum Alejandro „Papu” Gomez, Josip Ilicici, Luis Muriel, Duvan Zapata, Mario Pasalici, Ruslan Malinovski, Marteen de Roon, Rafael Toloi, Robin Gosens, Hans Hateboer, Berat Djimsiti sau Pierluigi Golini.