20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Manchester Derby si Juventus - Inter Milano, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se vor juca Barcelona - Real Sociedad, Betis - Real Madrid si Atletico Madrid - FC Sevilla.

Si in aceasta etapa vor avea loc meciuri interesante in Spania, Anglia, Germania, Franta, Belgia sau Cehia. In Italia, multe dintre meciuri sunt reprogramate, dar “Derby D’Italia” se va juca fara spectatori de teama coronavirusului, dupa ce a fost amanat o saptamana. Campionatele din Finlanda, Kazahstan, Georgia, Moldova, Norvegia si Suedia nu s-au reluat inca, pentru ca se desfasoara dupa sistemul primavara-toamna.

Liverpool - Bournemouth (Anglia, Premier League, sambata, 7 martie, 14.30)

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Germania, Bundesliga, sambata, 7 martie, 16.30)

Wolfsburg - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, sambata, 7 martie, 16.30)

Atletico Madrid - FC Sevilla (Spania, La Liga, sambata, 7 martie, 17.00)

Arsenal - West Ham United (Anglia, Premier League, sambata, 7 martie, 17.00)

RC Strasbourg - PSG (Franta, Ligue 1, sambata, 7 martie, 18.30)

Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 7 martie, 19.30)

FC Barcelona - Real Sociedad (Spania, La Liga, sambata, 7 martie, 19.30)

Club Brugge - Cercle Brugge (Belgia, Pro League, sambata, 7 martie, 21.00)

Gent - Charleroi (Belgia, Pro League, sambata, 7 martie, 21.00)

Heerenveen - Ajax Amsterdam (Olanda, Eredivisie, sambata, 7 martie, 21.45)

Ross County - Glasgow Rangers (Scotia, Scottish Premier League, duminica, 8 martie, 14.00)

Chelsea - Everton (Anglia, Premier League, duminica, 8 martie, 16.00)

Sivasspor - Galatasaray (Turcia, Super Lig, duminica, 8 martie, 18.00)

Slavia Praga - Sparta Praga (Cehia, Fortuna Liga, duminica, 8 martie, 18.00)

Manchester United - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 8 martie, 18.30)

Juventus - Inter Milano (Italia, Serie A, duminica, 8 martie, 21.45)

Betis - Real Madrid (Spania, La Liga, duminica, 8 martie, 22.00)

Lille - Ol. Lyon (Franta, Ligue 1, duminica, 8 martie, 22.00)

FK Rostov - TSKA Moscova (Rusia, Premier League, luni, 9 martie, 13.00)