Stefan de Vrij, fundasul lui Inter Milano, isi petrece vacanta alturi de iubita sa romanca! Cine este femeia care i-a sucit mintile fotbalistului

Dupa infrangerea din finala Europa League, in fata Sevillei, scor 2-3, fundasul lui Inter a mers in vacanta alaturi de iubita lui romanca.

Doina Turcanu este o basarabeanca cu origini romanesti, iar cei doi sunt impreuna din 2017, de cand olandezul evolua pentru Lazio.

Iubita fotbalistului se afla in Italia de la 14 ani, iar de curand a primit cetatenia. In Roma, ea a studiat design interior, iar din 2018 s-a mutat impreuna cu de Vrij la Milano. In trecut, ea a lansat o propunere in mediul online in care declara ca ofera cadou un autograf al fundasului olandez in schimbul unei teze de 5-10 pagini, cu titulul "Spatiul in Istoria Artei". Ulterior tanara a sters postarea.

Doina Turcanu a castigat in 2010 concursul de frumusete din Italia, "Miss Trionfale".