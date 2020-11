Sergio Ramos este de neoprit! Fotbalistul spaniol a marcat golul 100 in meciul cu Inter Milano! Ce fundas a mai reusit aceasta performanta pentru Real Madrid

Capitanul lui Real Madrid a reusit sa puncteze in meciul cu Inter Milano din grupele UEFA Champions League.

Aceasta a fost reusita cu numarul 100 pentru madrileni in toate competitiile. Doar 22 de jucatori au atins aceasta cifra istoria clubului. Dintre fundasii care au evoluat pentru Real Madrid, doar doi au ajuns la 100 goluri. Fernando Hierro a marcat 127 de reusite in tricoul lui "los blancos", iar Ramos a intrat in acest top select cu reusita din aceasta seara.

Sergio Ramos a adunat pana acum 659 de meciuri in tricoul lui Real Madrid. Ibericul a inscris 100 de goluri si a oferit 40 de pase decisive. El a semnat cu echipa din capitala Spaniei in 2005, dupa ce "galacticii" au platit pentru trabsferul lui 27 de milioane de euro Sevilliei.

⚪️1⃣0⃣0⃣ Legendary centre-back Sergio Ramos has now scored 100 goals for Real Madrid ????#UCL pic.twitter.com/fy3VEqrvvg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2020