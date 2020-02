Situatie incredibila! Este de 6 ani la Inter Milano, dar nu a jucat in niciun meci oficial

Goalkeeperul pe care il va inlocui Ionut Radu in aceasta vara a lustruit banca de rezerve la Milano.

Tommaso Berni (36 ani) este legitimat la Inter Milano din 2014, dar nu a jucat niciun meci pana acum. El chiar a reusit performanta sa fie eliminat la meciul cu Cagliari, de pe 26 ianuarie 2020, scor 1-1, pentru reprosurile facute brigazii de arbitri de pe banca de rezerve. Portarul si-a facut junioratul la Fiorentina si Inter Milano, iar in 2001 a ajuns in Anglia, la Wimbledon. El a mai trecut apoi pe la Ternana, Lazio, Salernitana, Sporting Braga, Sampdoria si Torino, jucand doar 120 de meciuri in cariera care se intinde pe 18 ani. In 2014, Berni a fost legitimat de formatia “nerazurra”, venind liber de contract.

Ultimele si singurele prezente in tricoul lui Inter sunt din 20015, cand a aparut pentru 70 de minute in trei meciuri amicale. De atunci, el a fost sparring partner la antrenamente pentru Samir Handanovici, Juan Pablo Carrizo, Daniele Padelli, Ionut Radu, Michele Di Gregorio, Raffaele Di Genaro, Francesco Bardi, Davide Costa, Filip Stankovici, Gabriel Brazao, Marco Pissardo, Vladan Dekici sau Nicola Tintori. In acest sezon, el este al patrulea portar din lot, dupa Handanovici (35 ani), Padelli (34 ani) si Stankovici (17 ani).

Berni mai are contract pana in iunie 2020, la fel ca Padelli, din vara ambii urmand sa fie, cel mai probabil, inlocuiti in lotul lui Inter Milano de romanul Ionut Radu, imprumutat pentru partea a doua a campionatului la Parma. Handanovici, titular la formatia milneza in ultimele 7 sezoane, mai are contract pana in vara lui 2021. Lui Berni i s-a propus sa ramana antrenor la academia de juniori a lui Inter.