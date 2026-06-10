După o jumătate de sezon petrecută la FCSB, Alibec s-a întors la Farul Constanța, însă a avut un parcurs dificil alături de constănțeni.

Farul Constanța, ofertă de prelungire a contractului pentru Denis Alibec

Echipa a reușit să se salveze de la retrogradare la baraj. Sub comanda lui Flavius Stoican, Farul Constanța a învins-o la baraj pe Chindia Târgoviște, la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-2 d.l.d.). În acest sezon, Alibec a marcat șapte goluri pentru gruparea de la malul mării.

Chiar dacă revenirea sa la Farul nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat, Alibec declara după meciul cu Chindia că își dorește să continue la Farul. Se pare că va avea șansa să facă acest lucru.

Ciprian Marica, acționarul minoritar al Farului, a dezvăluit că lui Denis Alibec i-a fost făcută o ofertă de prelungire a contractului, iar, în momentul de față, se așteaptă răspunsul fotbalistului.

”Am discutat, i-am făcut ofertă lui Alibec. Acum așteptăm răspuns din partea lui”, a spus Ciprian Marica, conform GSP.