FABULOS | Nu a jucat DELOC in ultimii 6 ani, insa detine un RECORD greu de egalat! Portarul lui Inter Milano care a 'frecat' bara de la transfer: cu ce se 'lauda' fotbalistul

Tomaso Berni (37 de ani) este unul dintre portarii de rezerva de la Inter Milano, care nu a jucat nici macar un minut de la transferul sau din 2014.

In ciuda faptului ca a 'frecat' bara in ultimii 6 ani, Berni detine un record negativ greu de egalat: a primit al doilea sau cartonas rosu din cariera de la Inter. Faza s-a petrecut duminica, in victoria pe care milanezii au obtinut-o in deplasare la Parma.

A fost a doua eliminare din acest sezon pentru Berni, care a mai fost eliminat in luna ianuarie, cand Inter a remizat cu Cagliari, scor 1-1. Atunci l-a aplaudat sarcastic pe arbitru si a vazut cartonasul rosu.

Potrivit givemesport.com, Berni are un salariu de 200.000 de euro pe an, salariu care nu este mic deloc tinand cont de singurele sale performante la echipa in 6 ani. Intelegerea portarului a fost prelungita pana la sfarsitul lunii august si Berni are ocazia sa isi imbunatateasca recordul negativ de la echipa, in cazul in care va mai incasa inca un cartonas rosu.

Tomaso Berni si-a inceput cariera la juniorii lui Inter, insa apoi a mai evoluat pentru echipe ca Wimbledon, Ternana, Lazio, Salernitana, Braga, Sampdoria sau Torino.

In 2014 a revenit la Inter, unde a ramas pana in prezent.