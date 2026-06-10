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Manchester City, cu 19 jucători, este clubul cel mai bine reprezentat la turneul final al Campionatului Mondial din această vară, FIFA World Cup 2026.

Englezii au jucători în loturile Algeriei, Belgiei, Croaţiei, Egiptului, Angliei, Franţei, Ghanei, Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Spaniei şi Uzbekistanului.

Top 4 cluburi la CM 2026: Manchester City - 19 jucători, Bayern Munchen - 18, Arsenal și PSG - câte 16

Urmează Bayern München (18 jucători), Arsenal (16), Paris Saint-Germain (16), FC Barcelona (15), Al-Hilal (12), Atletico Madrid (12), Crystal Palace (12), Manchester United (12), Borussia Dortmund (11), Galatasaray Istanbul (11) şi Liverpool (11), informează news.ro.

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama