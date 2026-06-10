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Manchester City, cu 19 jucători, este clubul cel mai bine reprezentat la turneul final al Campionatului Mondial din această vară, FIFA World Cup 2026.
Englezii au jucători în loturile Algeriei, Belgiei, Croaţiei, Egiptului, Angliei, Franţei, Ghanei, Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Spaniei şi Uzbekistanului.
Top 4 cluburi la CM 2026: Manchester City - 19 jucători, Bayern Munchen - 18, Arsenal și PSG - câte 16
Urmează Bayern München (18 jucători), Arsenal (16), Paris Saint-Germain (16), FC Barcelona (15), Al-Hilal (12), Atletico Madrid (12), Crystal Palace (12), Manchester United (12), Borussia Dortmund (11), Galatasaray Istanbul (11) şi Liverpool (11), informează news.ro.
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama