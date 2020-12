Gigi Becali se poate umple de bani! Inter Milano si o echipa din Olanda sunt interesate de diamantul lui Becali: "Eu nu cred ca-l da sub 10 milioane de euro!"

Olimpiu Morutan este unul dintre cei mai in forma jucatori de la FSCB.

Valeriu Iftime a dezvaluit ca Gigi Becali are oferte concrete pentru Morutan de la Inter, dar si de la o echipa din Olanda. Negocierile ar fi intr-un stadiu avansat, insa Inter Milano ar oferi prea putini bani fata de ce isi doreste latifundiarul din Pipera. Iftime a declarat ca oferta din Olanda se apropie de pretentiile lui Becali: 10 milioane de euro.

"El are oferta clara de acolo (n.r. Inter), sunt discutii destul de avansate, din ce mi-a zis impresarul. Are oferta oferta foarte buna din Olanda. Din ce am inteles cea mai buna oferta este din Olanda, dar nu cred ca domnul Becali ii va da drumul acum, pe o suma mai mica.

Opinia mea ar fi sa nu-i dea drumul acum. Sa tina copii astia pana la vara, sa ia campionatul, sa joace in cupele europene. Oferta de la Inter nu este nici pe departe ce vrea domnul Becali.

Eu nu cred ca-l da sub 10 milioane de euro. Ar fi o greseala sa-l dea sub 10 milioane de euro. El trebuie sa castige campionatul, sa joace in cupele europene si atunci sa vedeti ce inseamna fotbalist de valoare", a declarat Valeriu Iftime pentru AntenaSport.

