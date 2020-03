Efect de domino! Inter Milano si-a suspendat toate activitatile dupa ce Daniele Rugini de la Juventus a fost testat pozitiv cu coronavirus

Inter Milano intra in carantina.

Dupa meciul disputat in weekend si castigat de Juventus cu 2-0, Inter Milano anunta ca a luat masuri la aflarea vestii ca Daniele Rugini a fost testat pozitiv cu Covid-19.

Milanezii anunta ca suspenda toate activitatile, inclusiv antrenamentele, pe o perioada nedeterminata, urmand ca jucatorii sa stea izolati.

"Toate activitatile competitive au fost suspendate pe o perioada nedeterminata in urma anuntului ca Daniele Rugini, jucatorul lui Juventus, a fost testat pozitiv pentru Covid-19. FC Internazionale ia acum toate masurile pentru ca procedurile necesare sa fie respectate in acest caz", se arata in comunicatul clubului.

De asemenea, si Cristiano Ronaldo & Co intra in carantina pentru 14 zile dupa ce colegul lor a fost confirmat pozitiv.

Amintim ca toate activitatile sportive din Italia, inclusiv Serie A, au fost suspendate pana la un anunt viitor cu privire la aceasta situatie. Peste 12.000 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in "Peninsula" pana in prezent, 827 dintre acestea fiind fatale.