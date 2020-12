EXCLUSIV | Narcis Raducan crede intr-un eventual transfer al lui Morutan la Inter Milano: "Nu mi se pare imposbil! Cred ca este ceva normal si logic, tinand cont de progresul lui!"

Narcis Raducan a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Ieri, Valeriu Iftime a dezvaluit ca jucatorul lui Gigi Becali, Olimpiu Morutan, este minitorizat de Inter Milano si de inca un club din Olanda. Iftime a mai spus ca finantatorul de la FCSB nu va accepta sa il cedeze pe Morutan pentru o suma mai mica de 10 milioane de euro. Narcis Raducan considera ca intersul echipelor puternice pentru Morutan este justificat, deoarece el a progresat mult in ultimul timp la echipa lui Toni Petrea.

"Nu mi se pare imposbil. Acum sunt foarte importante detaliile. Cluburile mari monitorizeaza fotbalistii care apar in tara noastra. Problema este la ce categorie il implica. In sensul ca vorbim de un transfer de peste 10 milioane. Il considera un jucator de care au nevoie imediat sau este vorba despre planul lor de aduce tinere talente in curtea clubului, dupa care le vand mai departe.

Dar faptul ca este monitorizat, cred ca este ceva normal si logic, tinand cont de progresul lui Morutan din ultimul timp. Diferenta este foarte mare si este greu sa ne imaginam ca intra in echipa lui Inter, dar haideti sa vedem ce se intampla mai departe. Deocamdata, si fara aceasta declaratie, cred ca am apreciat cu totii ca baiatul a pregresat foarte mult si devine tot mai stapan pe puterile sale", a declarat Narcis Raducan pentru Pro X.