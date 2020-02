Inter Milano vrea sa aduca un jucator de la o forta din Premier League! Cine e fotbalistul dorit de italieni

Clubul din Serie A pregateste o mutare pentru sezonul viitor.

Inter Milano a contactat-o pe Tottenham pentru a se interesa de Jan Vertonghen. Fotbalistul mai are contract cu gruparea engleza pana la vara si ar putea pleca gratis la formatia lui Antonio Conte.

Jose Mourinho a spus in luna decembrie ca spera ca Vertonghen sa isi prelungeasca intelegerea cu Tottenham, la fel cum a facut-o si Alderweireld, dar belgianul a ezitat. Fotbalistul si-a pierdut locul in prima echipa, Mourinho preferand in centrul apararii perechea Alderweireld-Davinson Sanchez. Chiar si asa, Tottenham nu isi doreste sa il piarda pe Vertonghen gratis.

Mourinho a dat in trecut vina pe impresarul fotbalistului pentru blocarea negocierilor. Agentul a declarat ca jucatorul isi doreste sa ramana la clubul londez, insa nu duce lipsa de oferte.

Vertonghen a spus ca i-ar placea sa isi incheie cariera la Ajax, club pentru care a mai jucat in perioada 2006-2012.