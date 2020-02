Keseru a bagat spaima in italieni! Romanul o infrunta pe Inter Milano in Europa League: "Fiti cu ochii pe el, este starul lui Ludogorets!" Ce spune atacantul

Keseru a acordat un interviu pentru presa din Italia.

Ludogorets primeste vizita lui Inter Milano in primul tur al saisprezecimilor Europa League. Atacantul roman este vazut drept principalul pericol de italieni si titlul din Gazzetta dello Sport spune: "Fiti cu ochii pe Keseru, starul lui Ludogorets". Romanul le-a acordat un interviu italienilor si spune ca atunci cand era mic era fan al rivalei AC Milan si visul lui este sa marcheze pe terenul lui Inter.

"Pentru mine e aproape un derby...Cand eram copil imi placea foarte mult AC Milan. Erau Van Basten, Gullit si Rijkaard in echipa care castiga finala Cupei Campionilor cu 4-0 in fata celor de la Steaua Bucuresti. In 1989 aveam doi anu si jumatate, dar imi amintesc povestile pe care mi le-a spus tatal meu cativa ani mai tarziu. Acum nu mai am rabdare sa joc si poate sa si marchez in returul de pe San Siro. A fost stadionul lui Ronaldo si Shevchenko, doi atacanti extraordinari.", a spus Keseru pentru Gazzetta dello Sport.

Ludogorets - Inter Milano, joi, ora 19:55, LIVE TEXT pe www.sport.ro

Claudiu Keseru spune ca Ludogorets le va face viata grea celor de la Inter:

"Daca e sa fiu sincer, as spune ca nu ar trebui sa se teama de noi...asa ar fi mai usor sa ii surprindem. Vrem sa vedem daca putem cu adevarat sa fim competitivi cu cluburile mari din Europa. Cu siguranta vom da 150%! In Europa League am facut o singura greseala, impotriva lui Espanyol. Avem calitatea necesara si organizarea, stim sa pastram posesia. Cu siguranta nu va fi usor pentru cei de la Inter", a mai spus Keseru.

Keseru va fi pe gazon cu doi dintre cei mai in forma atacanti din Serie A

Lukaku si Lautaro Martinez conduc atacul milanezilor si sunt doi dintre cei mai in forma jucatori din Serie A. Cei doi au inscris impreuna 28 de goluri in Italia:

"Cuplul dintre Lukaku si Lautaro este unul special in formula 3-5-2 folosita de Conte. Cei doi se completeaza reciproc, asta e una din armele lui Inter. Si mai este si Sanchez acolo, care este foarte puternic, chiar daca a jucat putin", a mai spus Keseru.