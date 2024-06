Slovacia a condus cu 1-0 din minutul 25, după golul lui Ivan Schranz, iar fosta adversară a României a fost foarte aproape de a produce o surpriză uriașă la EURO 2024. Jude Bellingham a trimis însă meciul în prelungiri cu o execuție fabuloasă în minutul 90+5, la chiar primul șut pe poartă al Angliei! Imediat după startul prelungirilor, în minutul 91, trupa lui Gareth Southgate a făcut 2-1 grație lui Harry Kane.

Slovacii, dărâmați după eliminarea de la EURO 2024: "Un cuțit în inimă"

Selecționerul Francesco Calzona și jucătorii nu și-au putut ascunde dezamăgirea după eșecul contra Angliei, mai ales că slovacii au fost la doar câteva seci de secunde de o calificare istorică în sferturile EURO 2024.

"Trebuie să fim mândri de echipă. Am avut parte de un meci echilibrat contra Angliei. În a doua repriză suplimentară, am jucat practic în jumătatea lor de teren, nu mai am nimic de adăugat la asta. Nouă nu ne-a lipsit nimic, însă valoarea echipei lor este una uriașă. Putem să fim mândri de ceea ce am arătat - un meci echilibrat contra englezilor", a spus Francesco Calzona, potrivit sport.sk.

David Hancko, fundașul Slovaciei, a spus la rândul său: "Nu am fost de mult timp atât de trist după un meci de fotbal. Știu că e doar un meci, dar am fost foarte aproape de ceva special, de ceva ce am visat. Am făcut tot ce am putut, dar nu am reușit. Golul egalizator al lui Bellingham a fost ca un cuțit în inimă".

Milan Skriniar, căpitanul naționalei Slovaciei, a declarat: "Sunt trist. 30 de secunde ne-au lipsit pentru an e califica. Puteam fi fericiți acum, însă așa e fotbalul. Eu sunt mândru de băieți, de antrenor, de faptul că mereu am fost uniți. Am creat o echipă incredibilă și cu atât mai trist este că se încheie așa. Cred că vom reveni și mai puternici".