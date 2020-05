Inter Milano se lupta cu Barcelona si Real Madrid pentru semnatura lui! Jucatorul care i-a impresionat pe granzii Europei

Inter Milano doreste sa il transfere pe David Alaba de la Bayern Munchen.

Alaba este de 12 ani in Bundesliga, dupa ce a fost transferat de academiea bavarezilor in 2008. Pe parcursul acestor ani el a devenit unul dintre cei mai buni fundasi din lume.

Cu toate acestea, contractul sau expira in 2021 si se spune ca ar fi respins deja o prima oferta a echipei germane. Marile cluburi din Europa monitorizeaza situatia lui, inclusiv Barcelona si Real Madrid, iar potrivit Sport1, Inter are cele mai mari sanse sa obtina semnatura austriacului in vara.

Antonio Conte a mai incercat sa il transfere pe fundasul in varsta de 27 de ani in timpul mandatului sau de la Chelsea.

Alaba are 372 de aparitii in tricoul bavarezilor si a reusit sa castige 8 titluri de campion cu Bayern.

Oficialii germani au anuntat ca Bundesliga se va relua, iar pe 17 mai Bayern Munchen va juca impotriva lui Union Berlin.

VIDEO - Cele mai tari lovituri libere executate de Alaba la Bayern: