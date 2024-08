Chelsea a trimis trei staruri la echipa secundă, în încercarea de a-i face să plece în această vară!

Chelsea i-a lăsat în afara lotului, după ce echipa s-a întors din turneul din SUA, pe Romelu Lukaku (31 de ani / atacant central), Trevoh Chalobah (25 de ani / fundaș central) și Armando Broja (22 de ani / atacant central).

Cei trei au oferte de la echipe importante

La fel pățise și Conor Gallagher, înainte să fie de acord cu transferul la Atletico Madrid, pentru 40 de milioane de euro. Cei trei au fost interziși în cantonamentul echipei de seniori și au fost trimiși să se antreneze cu formația U21. Lukaku a revenit după un împrumut la AS Roma și s-a putea întoarce în Serie A, fiind dorit insistent de Napoli, pentru a-l înlocui pe Victor Osimhen. Acesta este cotat la 30 de milioane de euro și mai are contract cu Chelsea până în iunie 2026.

Chalobah, care joacă pentru londonezi de la vârsta de opt ani și a bifat 80 de meciuri în tricoul echipei de seniori, are contract cu "The Blues" până în iulie 2028, este cotat la 13 milioane de euro și este dorit de Aston Villa și Crystal Palace. Albanezul Broja este un produs al academiei lui Chelsea, unde a evoluat între 2009 și 2020. În ultimii ani, acesta a fost împrumutat la Vitesse Arnhem, Southampton și Fulham. Are contract până în iulie 2028, este cotat la 22 de milioane de euro și este dorit de AC Milan, Everton și Wolverhampton.

Chelsea Londra, în perioada de mercato vară 2024:

Antrenor - Enzo Maresca (nou)

Veniri - Pedro Neto (Wolverhampton / 60 mil. euro), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester / 35.4 mil. euro), Filip Jorgensen (Villarreal / 24.5 mil. euro), Omari Kellyman (Aston Villa / 22.5 mil. euro), Aaron Anselmino (Boca Juniors / 16.5 mil. euro), Renato Veiga (FC Basel / 14 mil. euro), Caleb Wiley (Atlanta United / 10.1 mil. euro), Marc Guiu (FC Barcelona / 6 mil. euro), Tosin Aderabioyo (Fulham / gratis), Bashir Humphreys, Tino Anjorin, Eddie Beach (promovați de la Chelsea U21)

Reveniri după împrumuturi - Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (AS Roma), Lewis Hall (Newcastle United), Angelo (Strasbourg), Kepa Arrizabalaga (Real Madrid), Hakim Ziyech (Galatasaray), Lucas Bergstrom (Crawley Town)

Plecări - Ian Maatsen (Aston Villa / 44.5 mil. euro), Lewis Hall (Newcastle United / 33 mil. euro), Omari Hutchinson (Ipswich Town / 23 mil. euro), Hakim Ziyech (Galatasaray / gratis), Malang Saar (Lens / gratis), Thiago Silva (Fluminense / gratis), Alfie Gilchrist (Sheffield United / împrumutat), Gabriel Slonina (Barnsley / împrumutat), Aaron Anselmino (Boca Juniors / împrumutat), Eddie Beach (Crawley Town / împrumutat)

