Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului

Deși avea deja un contract valabil până în 2026, conducerea lui Inter Milano a dorit să asigure prezența atacantului pe termen lung, oferindu-i un nou contract cu un salariu anual de 9 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în funcție de performanțele sale.

Martinez, care joacă pentru Inter Milano din 2018 după ce avea să fie transferat de la Racing Club pentru 25 de milioane de euro, a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. În sezonul precedent de Serie A, el a câștigat titlul de golgheter cu 24 de goluri și a contribuit semnificativ la succesul clubului, inclusiv la câștigarea campionatului în 2024 și a Cupei Italiei în 2022 și 2023.

Pe lângă performanțele sale la nivel de club, Martínez a avut un rol esențial în echipa națională a Argentinei, contribuind la victoria acestora în Copa America și la câștigarea Cupei Mondiale în 2022.

"This is the story of a bull and a snake" ????????????

Together ????????????#ForzaInter #Lautaro2029