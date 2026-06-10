Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter Milano, club pe care Cristian Chivu (45 de ani) îl pregătește de un an, a anunțat faptul că Henrikh Mkhitaryan își va prelungi contractul cu echipa ”nerazzurrilor” și va rămâne, în acest sens, pe ”Giuseppe Meazza”.

Colaborarea dintre cele două părți s-ar fi oprit acum, la finalul lunii, dacă Mkhitaryan și Inter nu ar fi ajuns de comun acord la extinderea înțelegerii contractuale

Piero Ausilio: ”Am găsit un jucător care face totul singur, e cu adevărat la un alt nivel”

După ce a anunțat că Mkhitaryan rămâne la Inter, Piero Ausilio a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașul central armean. Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul va fi la al cincilea sezon consecutiv la Milano.

”Din experiența mea, am găsit un singur jucător care face totul singur, care este peste medie în toate aspectele. Pe teren, în afara terenului, în gestionarea propriei cariere. Va rămâne la Inter, înțelegeți despre cine vorbesc (n.r. Henrikh Mkhitaryan). El este cu adevărat la un alt nivel”, a spus Piero Ausilio, potrivit Gazzetta dello Sport.

Henrikh Mkhitaryan a bifat până acum 187 de apariții la Inter în toate competițiile, și-a trecut în cont 12 goluri și, pe deasupra, a oferit și 12 pase decisive, în peste 12.700 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Armeanul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la AS Roma, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Șahtior Donețk, Metalurg Donețk și Pyunik Erevan.