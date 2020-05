Eto'o a povestit cum l-a convins Mourinho sa semneze cu Inter Milano. "Mi-a trimis o fotografie si un mesaj"

Atacantul camerunez a povestit despre modul cum portughezul l-a convins sa se transfere de la Barcelona la Inter Milano.

"Mourinho m-a convins intr-un mod simplu. Mi-a trimis poza tricoului cu numarul 9 de la Inter si mi-a scris": "E al tau, te asteapta", a declarat Eto'o pentru Gazzetta dello Sport.

"Dupa mi-a scris Materazzi". "Daca te transferi la Inter vom castiga totul". "Nici macar nu aveam numarul lui de telefon. Asa ceva nu mai traisem in intreaga mea cariera, iar acel mesaj a avut un impact destul de mare pentru decizia pe care am luat-o", a povestit fostul jucator al lui Chelsea

In sezonul urmator Eto'o a reusit sa o elimine pe Barcelona din semifinalele Ligii Campionilor. El a povestit ce i-a transmis Mourinho in timpul returului de pe Camp Nou.

"Dai totul si vom ajunge in finala". "Si pana la urma am ajuns in finala", a spus camerunezul

Inainte de finala contra celor de la Bayern Munchen, fostul atacant de la Barcelona le-a tinut un discurs coechipierilor.

"Discursul meu nu a fost lung, le-am spus pur si simplu: Murim pe teren si aducem trofeul inapoi la Milano sau murim pentru ca nu ne intoarcem Milano"

De asemenea, el a vorbit si despre cei doi fosti antrenori ai lui: Pep Guardiola si Jose Mourinho.

"Singurul lucru comun intre acesti doi antrenori este dorinta lor de a castiga. Sunt personalitati complet diferite cu o viziune diferita a fotbalului", a povestit fostul star din nationala Camerunului.

Samuel Eto'o a avut o cariera impresionanta de fotbalist reusind sa castige trofeul Ligii Campionilor atat cu Barcelona cat si cu Inter Milano.