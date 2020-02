Inter Milano a pus ochii pe 2 super atacanti din Premier League! Ce fotbalisti au intrat in vizorul italienilor

Clubul italian e in cautare de atacant.

Inter Milano e interesata de Pierre-Emerick Aubameyang si de Anthony Martial, anunta The Sun. Italienii vor avea nevoie de un atacant in cazul in care Lautaro Martinez va pleca la Barcelona.

Barcelona e gata sa ofere 150 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Lautaro Martinez in vara. Inter Milano poate folosi banii primiti de la catalani pentru a aduce un alt super atacant ca inlocuitor. Clubul din Serie A ia in considerare si aducerea unor jucatori care vor fi liberi de contract in vara, precum Oliver Giroud sau Dries Mertens. Conducerea echipei ii prefera insa pe Aubameyang si Martial.

Anthony Martial are 25 de ani si a reusit 10 goluri in 21 de meciuri in acest sezon de Premier League, iar Aubameyang, in varsta de 30 de ani, a marcat de 17 ori in 25 de meciuri.