Viitorul lui Romelu Lukaku a fost decis!

Chiar dacă Chelsea l-a adus în august 2021 pentru 113 milioane de euro de la Inter, londonezii l-au trimis pe Romelu Lukaku sub formă de împrumut de două ori în ultimele două sezoane: la Inter și AS Roma.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a informat pe rețelele social media faptul că Chelsea e focusată pe plecarea definitivă a lui Romelu Lukaku, nu pe împrumut.

Italianul a mai indicat și faptul că Napoli e pe punctul de a se înțelege cu Lukaku în privința contractului și că echipa din Serie A poartă negocieri strânse cu Chelsea pentru transferul acestuia.

???????? Understand Chelsea see Romelu Lukaku and Victor Osimhen as separate deals.

NO negotiations over swap, Chelsea are focused now on selling Lukaku on permanent deal.

Napoli are on it with personal terms agreed, talks ongoing with Chelsea as only open to permanent sale. pic.twitter.com/Jtao8l4Owi