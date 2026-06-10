EXCLUSIV Olăroiu își face echipă de Champions League și devine cel mai bine plătit antrenor român: „Urmează anunțul“

Olăroiu își face echipă de Champions League și devine cel mai bine plătit antrenor român: „Urmează anunțul“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul care a împlinit, astăzi, 57 de ani se va întoarce în campionatul unde a avut niște rezultate istorice.

TAGS:
Cosmin Olaroiual jaziraEmiratele Arabe Uniteromanii din zona araba
Din articol

Cosmin Olăroiu și-a încheiat mandatul de selecționer al Emiratelor, însă viitorul său fotbalistic se leagă tot de această țară. Pentru că aici, românul a cucerit 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli (fosta Al-Ahli Dubai) și Sharjah, deținând recordul all-time la acest capitol.

Iar acum, Oli își va trece în CV al 4-lea club din Emirate: Al-Jazira, supranumit „Mândria din Abu-Dhabi“. Această grupare, printre cele mai bogate din Orientul Mijlociu, e în căutarea gloriei pe plan local din sezonul 2020-2021, ultimul în care a câștigat titlul. 

După acest triumf, Al-Jazira a cam schimbat antrenorii ca pe șosete. Printre cei care au fost pe bancă s-au numărat inclusiv olandezul Frank de Boer (2023), dar și românul Mirel Rădoi (2024). Degeaba însă! Al-Jazira nu s-a mai apropiat de titlu, motiv pentru care șefii l-au abordat acum pe Olăroiu, cunoscut drept un garant al succesului în Emirate. De aceea, Oli e poreclit „Vânătorul de trofee“ în presa locală.

Cosmin Olăroiu și-a încheiat mandatul de selecționer al Emiratelor Arabe Unite

  • Olaroiu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Olăroiu a stabilit primele ținte pentru perioada mercato

Anunțul numirii lui Olăroiu, la Al-Jazira, e o chestiune iminentă. Sport.ro a dezvăluit aici, încă de pe 26 mai, această informație. S-a aflat și valoarea contractului pe care îl va avea Oli, unul care îl va face cel mai bine plătit antrenor român, după cum Sport.ro a arătat aici.

În așteptarea prezentării sale, la Al-Jazira, fostul antrenor al FCSB-ului lucrează deja la campania de achiziții. Pentru că noua sa echipă va participa în viitoarea ediție din Champions League 2 datorită locului 4 obținut în ultima ediție a campionatului intern.

Șefii lui Al-Jazira i-au promis lui Oli că lotul va fi format exclusiv pe baza cerințelor sale. Primul jucător dorit de antrenorul român e brazilianul Luan Pereira (26 de ani). Acesta a mai lucrat cu Olăroiu, în perioada Sharjah, contribuind la câștigarea Champions League 2, în mai 2025. 

A doua țintă pentru Oli e atacantul togolez, Kodjo Laba (foto, jos, 34 de ani), de la campioana Al-Ain. Coleg cu Adrian Șut la această formație, Laba e cel mai bun marcator din istoria clubului Al-Ain: 169 de goluri în 221 de partide. Dar contractul său expiră pe 30 iunie, motiv pentru care Oli a cerut aducerea sa, la Al-Jazira. Iar mutarea are șanse mari de reușită. 

În condițiile în care urmează anunțul numirii sale, la Al-Jazira, Cosmin lucrează deja la campania de transferuri. Și principala sa țintă e aducerea lui Kodjo Laba, fotbalist pe care l-a dorit și pe când era la Sharjah. Atunci, mutarea nu s-a făcut, dar acum, când atacantul togolez va rămâne liber de contract, Al-Jazira poate obține semnătura sa. Jucătorul are două oferte și din China și din Turcia, dar prioritarea sa va fi rămânerea în Emirate, unde a câștigat deja titlul și Champions League alături de Al-Ain“, a notat presa arabă.

De remarcat că vârful pe care îl vrea Oli la noua sa echipă a fost de patru ori golgheterul primei ligi din Emirate, în sezoanele 2018-2019 (19 goluri), 2021-2022 (26 de goluri), 2022-2023 (28 de goluri) și 2024-2025 (20 de goluri).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Câtă încredere mai au ucrainenii în Volodimir Zelenski. Ce arată ultimul sondaj realizat în Ucraina
Câtă încredere mai au ucrainenii în Volodimir Zelenski. Ce arată ultimul sondaj realizat în Ucraina
ARTICOLE PE SUBIECT
E gata: Olăroiu semnează și ia cu el un brazilian de națională! Sumele mutării, colosale
E gata: Olăroiu semnează și ia cu el un brazilian de națională! Sumele mutării, colosale
Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani
Cosmin Olăroiu, din nou antrenorul lui FCSB după aproape 20 de ani
Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului
Cosmin Olăroiu, la naționala României?! Răspunsul antrenorului
ULTIMELE STIRI
Planul pe care-l avea Kopic cu George Pușcaș la Dinamo: ”E un jucător de top, de națională! 100% s-ar fi întâmplat asta”
Planul pe care-l avea Kopic cu George Pușcaș la Dinamo: ”E un jucător de top, de națională! 100% s-ar fi întâmplat asta”
Didier Deschamps a răbufnit după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe: „Trebuie să fiu prost”
Didier Deschamps a răbufnit după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe: „Trebuie să fiu prost”
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: ”Am găsit un jucător care face totul singur, e cu adevărat la un alt nivel”
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: ”Am găsit un jucător care face totul singur, e cu adevărat la un alt nivel”
Denis Alibec are oferta pe masă: ”Așteptăm răspunsul lui!”
Denis Alibec are oferta pe masă: ”Așteptăm răspunsul lui!”
Clubul care dă cei mai mulți jucători la Campionatul Mondial: 19!
Clubul care dă cei mai mulți jucători la Campionatul Mondial: 19!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

Gata, CFR Cluj s-a înțeles cu noul antrenor! Varga a dezvăluit când sosește în Gruia și pe câți ani semnează

Gigi Becali a confirmat transferul de 500.000 de euro pentru FCSB: „Gata, ne-am înțeles!”

Gigi Becali a confirmat transferul de 500.000 de euro pentru FCSB: „Gata, ne-am înțeles!”

S-a terminat! Jucătorul ofertat de FCSB s-a decis și semnează

S-a terminat! Jucătorul ofertat de FCSB s-a decis și semnează

Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”

Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”



Recomandarile redactiei
Planul pe care-l avea Kopic cu George Pușcaș la Dinamo: ”E un jucător de top, de națională! 100% s-ar fi întâmplat asta”
Planul pe care-l avea Kopic cu George Pușcaș la Dinamo: ”E un jucător de top, de națională! 100% s-ar fi întâmplat asta”
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: ”Am găsit un jucător care face totul singur, e cu adevărat la un alt nivel”
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: ”Am găsit un jucător care face totul singur, e cu adevărat la un alt nivel”
Didier Deschamps a răbufnit după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe: „Trebuie să fiu prost”
Didier Deschamps a răbufnit după ce a fost întrebat despre Kylian Mbappe: „Trebuie să fiu prost”
Surpriză! FC Barcelona vrea să achite 10 milioane € pentru fotbalistul cu nume de actor de telenovele
Surpriză! FC Barcelona vrea să achite 10 milioane € pentru fotbalistul cu nume de actor de telenovele
200.000 de € pentru noul Mercedes! Cum arată ultima ”bestie” lansată de nemți
200.000 de € pentru noul Mercedes! Cum arată ultima ”bestie” lansată de nemți
Alte subiecte de interes
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Pițurcă, vehement după ce a văzut decizia lui Rădoi: "E o greșeală! Îi dai afară și iei jucători de la echipa a doua"
Pițurcă, vehement după ce a văzut decizia lui Rădoi: "E o greșeală! Îi dai afară și iei jucători de la echipa a doua"
Mirel Rădoi, declarație în forță după ce s-a despărțit de Al Jazira: ”Am vrut să plec! Principiile mele”
Mirel Rădoi, declarație în forță după ce s-a despărțit de Al Jazira: ”Am vrut să plec! Principiile mele”
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
CITESTE SI
Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

stirileprotv Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!