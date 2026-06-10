Din articol Olăroiu a stabilit primele ținte pentru perioada mercato

Cosmin Olăroiu și-a încheiat mandatul de selecționer al Emiratelor, însă viitorul său fotbalistic se leagă tot de această țară. Pentru că aici, românul a cucerit 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli (fosta Al-Ahli Dubai) și Sharjah, deținând recordul all-time la acest capitol. Iar acum, Oli își va trece în CV al 4-lea club din Emirate: Al-Jazira, supranumit „Mândria din Abu-Dhabi“. Această grupare, printre cele mai bogate din Orientul Mijlociu, e în căutarea gloriei pe plan local din sezonul 2020-2021, ultimul în care a câștigat titlul. După acest triumf, Al-Jazira a cam schimbat antrenorii ca pe șosete. Printre cei care au fost pe bancă s-au numărat inclusiv olandezul Frank de Boer (2023), dar și românul Mirel Rădoi (2024). Degeaba însă! Al-Jazira nu s-a mai apropiat de titlu, motiv pentru care șefii l-au abordat acum pe Olăroiu, cunoscut drept un garant al succesului în Emirate. De aceea, Oli e poreclit „Vânătorul de trofee“ în presa locală.

Cosmin Olăroiu și-a încheiat mandatul de selecționer al Emiratelor Arabe Unite

Olăroiu a stabilit primele ținte pentru perioada mercato Anunțul numirii lui Olăroiu, la Al-Jazira, e o chestiune iminentă. Sport.ro a dezvăluit aici, încă de pe 26 mai, această informație. S-a aflat și valoarea contractului pe care îl va avea Oli, unul care îl va face cel mai bine plătit antrenor român, după cum Sport.ro a arătat aici. În așteptarea prezentării sale, la Al-Jazira, fostul antrenor al FCSB-ului lucrează deja la campania de achiziții. Pentru că noua sa echipă va participa în viitoarea ediție din Champions League 2 datorită locului 4 obținut în ultima ediție a campionatului intern. Șefii lui Al-Jazira i-au promis lui Oli că lotul va fi format exclusiv pe baza cerințelor sale. Primul jucător dorit de antrenorul român e brazilianul Luan Pereira (26 de ani). Acesta a mai lucrat cu Olăroiu, în perioada Sharjah, contribuind la câștigarea Champions League 2, în mai 2025. A doua țintă pentru Oli e atacantul togolez, Kodjo Laba (foto, jos, 34 de ani), de la campioana Al-Ain. Coleg cu Adrian Șut la această formație, Laba e cel mai bun marcator din istoria clubului Al-Ain: 169 de goluri în 221 de partide. Dar contractul său expiră pe 30 iunie, motiv pentru care Oli a cerut aducerea sa, la Al-Jazira. Iar mutarea are șanse mari de reușită.

„În condițiile în care urmează anunțul numirii sale, la Al-Jazira, Cosmin lucrează deja la campania de transferuri. Și principala sa țintă e aducerea lui Kodjo Laba, fotbalist pe care l-a dorit și pe când era la Sharjah. Atunci, mutarea nu s-a făcut, dar acum, când atacantul togolez va rămâne liber de contract, Al-Jazira poate obține semnătura sa. Jucătorul are două oferte și din China și din Turcia, dar prioritarea sa va fi rămânerea în Emirate, unde a câștigat deja titlul și Champions League alături de Al-Ain“, a notat presa arabă. De remarcat că vârful pe care îl vrea Oli la noua sa echipă a fost de patru ori golgheterul primei ligi din Emirate, în sezoanele 2018-2019 (19 goluri), 2021-2022 (26 de goluri), 2022-2023 (28 de goluri) și 2024-2025 (20 de goluri).