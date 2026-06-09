GALERIE FOTO 200.000 de € pentru noul Mercedes! Cum arată ultima ”bestie” lansată de nemți

200.000 de € pentru noul Mercedes! Cum arată ultima ”bestie” lansată de nemți AUTO
Vali Andronescu
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Mașina este complet electrică, are patru uși și promite cifre demne de un supercar.

TAGS:
MercedesMercedes AMGMercedes-AMG GT 4-Door Coupe Electric
Din articol

Mercedes-AMG a prezentat noul GT 4-Door Coupe Electric, un model care marchează intrarea diviziei de performanță într-o nouă eră. 

Pe site-ul Mercedes-Benz România, modelul apare cu un preț de pornire de 156.399,76 euro pentru versiunea GT 55. Varianta de top, GT 63, ajunge în Europa la aproape 200.000 de euro, fără opțiuni.

200.000 de € pentru noul Mercedes! Cum arată ultima ”bestie” lansată de nemți

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Foto: Mercedes

GT 55 vs GT 63: care sunt diferențele

Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe Electric dezvoltă 600 kW, adică 816 CP. Modelul accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,8 secunde, are o viteză maximă de 260 km/h și promite o autonomie de până la 689 km.

GT 63 este versiunea extremă. Aceasta urcă la 860 kW, echivalentul a 1.169 CP, iar sprintul de la 0 la 100 km/h durează doar 2,1 secunde. De la 0 la 200 km/h ajunge în 6,4 secunde, iar cu pachetul AMG Driver’s Package poate atinge 300 km/h.

Se încarcă în câteva minute

Noul Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Electric folosește o arhitectură de 800 V și poate suporta încărcare rapidă de până la 600 kW. Mercedes anunță că versiunea de top poate primi peste 460 km de autonomie în doar 10 minute, la o stație compatibilă.

Mașina folosește trei motoare electrice axial-flux, două pe puntea spate și unul pe față, pentru tracțiune integrală 4MATIC+. În plus, Mercedes a introdus și un sistem care simulează senzațiile unui V8 AMG, cu sunet artificial și reacții haptice.

Noul GT 4-Door Coupe Electric este unul dintre cele mai spectaculoase modele lansate de Mercedes-AMG: costă cât un apartament, accelerează ca un hypercar și arată ca o ”bestie”.

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