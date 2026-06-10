S-a terminat! Jucătorul ofertat de FCSB s-a decis și semnează

Mijlocașul sârb Stefan Pirgic i-a impresionat pe conducătorii de la FCSB care și-au dorit să îl transfere în această vară, însă fotbalistul s-a decis și urmează să semneze contractul cu o altă formație.

MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat de curând faptul că gruparea roș-albastră nu va intra în competiție pentru transferul lui Stefan Pirgic. Roș-albaștrii au trimis deja o ofertă pentru Zeleznicar Pancevo, însă pare că Pirgic va da curs altei oferte.

Se pare că Pirgic s-a înțeles cu Viktoria Plzen și va semna contractul cu gruparea cehă. Conform SportKlub, au mai rămas de pus la punct doar câteva detalii minore până la semnarea contractului.

Chiar dacă inițial, Zeleznicar Pancevo refuzase oferta lui Viktoria Plzen pentru Pirgic, se pare că situația s-a schimbat radical peste weekend: ”Deși până acum câteva zile părea că nu se va mai face nimic de făcut, situația s-a schimbat radical vineri și sâmbătă. Interesul celor de la Viktoria Plzen pentru Stefan Pirgic a fost reactivat, iar o nouă ofertă, în valoare de 1,5 milioane de euro, a fost trimisă către Zeleznicar Pancevo”.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Stefan Pirgic, confom Transfermarkt.

Ce a spus Mihai Stoica despre transferul lui Stefan Pirgic la FCSB

”Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu ştiu ce, îţi dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să ştiu. N-am discutat cu clubul direct. E logic ca oamenii care au ceva de vânzare să nu se grăbească. Perioada e foarte lungă. Noi nu ne grăbim. Dacă ne-am fi grăbit, am fi avut și 3 jucători deja. Nu o să fim atât de idioţi să aruncăm cu banii”, spunea Mihai Stoica în urmă cu câteva zile.