Situatie incredibila la Dinamo! Cortacero a transferat 400.000 euro, dar sunt blocati de o institutie care lupta impotriva spalarii banilor

Autoritatile spaniole si UE au blocat banii patronului lui Dinamo si nu ii vor elibera pana nu le justifica provenienta si destinatia, situatie care denota ca exista suspiciuni de spalare de bani, crima organizata sau terorism.

"Banii sunt blocati in divizia internationala a Bancii Sabadell de catre SEPA (n.r. - Single Euro Payments Area / Serviciul European de Plati de Euro). De ce au fost blocati, doar Pablo Cortacero stie. Ideea este ca sunt bani, dar nimeni nu stie cand acestia vor intra in conturile clubului. Pablo, intr-adevar, este patronul clubului pentru ca a preluat compania Lotus, dar noi, ceilalti care suntem aici si conducem Dinamo, Alex Couto, Jose Bueno si Dorin Serdean, incercam sa gasim o cale pentru a iesi din situatia asta pana cand Pablo reuseste sa deblocheze banii”, a explicat recent Alex Couto, directorul general al echipei din Stefan cel Mare.

Banii, cu care patronul Pablo Cortacero trebuia sa achite datoriile salariale la Dinamo pentru ultimele 3 luni, au fost blocati de SEPA, probabil din cauza ca exista suspiciuni in privinta provenientei sau destinatiei lor. In ultimii ani, UE a inasprit controalele asupra transferurilor de bani, dupa ce organizatiile de crima organizata si retelele teroriste au folosit banci sau servicii bancare omologate pentru a transfera sume consistente de bani intre tarile europene. Cel mai probabil, cei 400.000 de euro transferati de Cortacero au intrat pe radarul institutiilor care se ocupa cu combaterea spalarii banilor, dupa ce a fost folosit un cont care a facut tranzactii mult mai mici in trecut, si vor putea fi deblocati doar dupa ce se face o verificare amanuntita a sursei si destinatiei. Patronul spaniol al lui Dinamo nu este singurul care a avut banii blocati de SEPA in ultimele luni, mai multi cetateni romani si europeni, unii clienti ai companiei Revolut, avand tranzactii de cateva mii de euro blocate pentru mai mult de saptamana, fara sa le fie explicate motivele oficiale ale blocajului.

CE ESTE SEPA?

Single Euro Payments Area (SEPA) este o initiativa de integrare a platilor a Uniunii Europene pentru simplificarea transferurilor bancare denominate in euro. Incepand cu 2020, in SEPA erau 36 de membri, respectiv cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cele patru state membre ale Asociatiei Europene de Liber Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia) si Regatul Unit, plus unele tari care participa la schemele tehnice - Andorra, Monaco, San Marino si Vatican. SEPA se refera la transferurile de bani realizate dintr-un cont bancar deschis in euro intr-un alt cont bancar in euro, intre tarile aflate in zona SEPA, sistemul fiind implementat impreuna cu Third Anti Money Laundering Directive (A treia directiva impotriva spalarii banilor) a UE, care vrea sa previna spalarea de bani, atacuri cibernetice si mutarea banilor destinati retelelor de criminalitate transfrontaliera sau organizatiilor teroriste.

Urmatoarele scheme sunt in prezent in functiune: SEPA Credit Transfer Scheme (Schema de transfer de credite SEPA), SEPA Core Direct Debit Scheme (Schema de debitare directa SEPA), SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme (Schema de debitare directa intre firme SEPA) si SEPA Instant Credit Transfer Scheme (Schema de transfer instant de credite SEPA), care este conceputa pentru executarea platilor instantanee in Europa. Toate schemele sunt gestionate de European Payments Council (Consiliul European de Plati), o organizatie care reuneste furnizorii de servicii de plata din Europa.