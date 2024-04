Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea după eliminarea în primul tur la Stuttgart. Eșec-fulger

Sorana Cîrstea a fost învinsă de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 6-2, 6-3, marţi, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari.

Cîrstea (34 ani, 29 WTA) s-a înclinat după o oră şi 16 minute în faţa numărului şapte mondial.

Zheng (21 ani) a început excelent ambele seturi, cu 3-0 pe primul şi cu 4-0 pe al doilea.

Cîrstea, la primul său meci pe zgură din acest an, s-a ales un cec de 8.550 de dolari şi un punct WTA.

Sorana Cîrstea va juca următorul turneu la Madrid, unde e înscrisă și Simona Halep.

Horia Tecău a declarat că, din punct de vedere emoțional, revenirea semnată în fața Ucrainei de la 0-2 la meciuri se compară cu victoriile obținute în turneele de mare șlem.

Căpitan nejucător al echipei naționale de tenis feminin, Horia Tecău a vorbit despre posibilitatea de a le conovca pe Simona Halep și Sorana Cîrstea în lotul care va fi deplasat la Sevilla cu ocazia turneului final din 12 - 17 noiembrie.

Simona Halep și Sorana Cîrstea, propuse la echipa națională de George Cosac, președinte FRT

„Deocamdată, vreau să ne bucurăm de aceste fete și de acest rezultat fantastic. După o pauză și un moment de resetare, vom începe să pregătim turneul final din Spania. Atunci ne vom gândi la care este cea mai bună echipă.

Cel mai important lucru, până la urmă, este cine își dorește să joace. De acolo plecăm.

Horia Tecău le asigură pe toate jucătoarele de susținere și deschidere

Cine dorește să joace și e în formă, iar contextul e favorabil... eu, încă de la început, când am venit la echipă, sunt deschis față de toate jucătoarele din România, inclusiv față de cele care s-au retras din echipa națională.

Din partea mea există susținere și deschidere. Doar să își dorească,” a declarat Horia Tecău, lăsând de înțeles că ar putea să le convoace inclusiv pe Halep și pe Cîrstea la turneul final, atât timp cât ele își vor dori să joace.

România a revenit în elita tenisului feminin mondial, după o pauză de cinci ani. În primăvara anului 2019, Simona Halep și Monica Niculescu cedau dramatic meciul decisiv de dublu al semifinalei Fed Cup disputate la Rouen, împotriva Franței.

