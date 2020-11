"E singurul care poate linisti apele la Dinamo!" Cosmin Contra i-a transmis un mesaj DUR lui Pablo Cortacero! Ce sperante isi pune in suporteri

Cosmin Contra a vorbit despre ceea ce se intampla in prezent la Dinamo.

Antrenorul echipei din Stefan cel Mare a declarat ca staff-ul si jucatorii trebuie sa se mobilizeze pentru a pune echipa pe picioare, dar a atras atentia si asupra problemelor financiare de care trebuie sa se ocupe spaniolii.

"Am o motivatie mare, sunt la un club care trebuie sa iti aduca motivatie indiferent de problemele avute. Mi-era foarte usor sa renunt, poate si acum doua saptamani, dar nu sunt genul. Cu cat sunt dificultatile mai mari, cu atat trebuie sa muncesti mai mult, sa ajungi la jucatori.

E de datoria noastra ca din punct de vedere sportiv echipa asta sa iasa de acolo de unde este si sa inceapa sa urce in clasament. Asta le transmit in fiecare zi jucatorilor. In fiecare zi ma trezesc cu dorinta de a scoate echipa de unde este.

Din cele 5 infrangeri, in cel putin 3-4 meciuri Dinamo nu trebuia sa piarda. Chiar trebuia sa castigam anumite meciuri, fara doar si poate. Nu am fost inspirati in fata portii si am pierdut. Rezultatele tin antrenorul in viata, dar cand dai afara un antrenor trebuie sa faci o analiza corecta a ceea ce se intampla, cum lucreaza echipa. Exista posibilitatea ca in cel mai scurt timp sa vina si rezultatele. Eu cred ca munca antrenorului si a staff-ului se vede.

Sunt atat de multi dinamovisti in Romania si nu numai, care pana acum au dat dovada de iubire fata de acest club si cred ca nu vom fi lasati sa fim depunctati", a declarat Contra, potrivit GSP.

Tehnicianul "cainilor rosii" a dezvaluit si ce l-a convins sa revina la Dinamo, spunand ca singurul care poate sa aduca linistea in Stefan cel Mare este Pablo Cortacero.

"E o situatie mai grea, pe mine m-a convins sa vin aici Juan Melero, care nu mai face parte din acest proiect din cate am inteles. Era discutat ca el sa fie cel care sa ajute spaniolii sa organizeze clubul, ceea ce nu se mai intampla. Eu mai vorbesc cu Juan Melero, dar pierzandu-l la Dinamo, normal ca vorbesc cu spaniolii actuali.

Directorul sportiv este zi de zi la antrenamentele echipei, vorbim de toate aceste probleme, de problema banilor, una mare, dar singura persoana care poate linisti apele la Dinamo este Pablo Cortacero. Sper sa o faca in cel mai scurt timp pentru că lucrurile se inrautatesc pe zi ce trece", a adaugat Cosmin Contra.

Dinamo este pe locul 15 in clasamentul Ligii 1, avand doar 5 puncte dupa primele 9 meciuri ale sezonului. Echipa va juca sambata, 14 noiembrie, de la ora 21:00, restanta cu Astra, meci care va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.