BREAKING NEWS! Cortacero, suspect de coronavirus! Spaniolul si-a AMANAT revenirea in Romania dupa ce a prezentat simptome de Covid-19: "Ma simt extraordinar de rau!"

Pablo Cortacero ar fi infectat cu noul coronavirus, dupa cum a anuntat chiar el.

Patronul spaniol al lui Dinamo trebuia sa revina in Romania in urma cu o saptamana, insa si-a anulat zborul din cauza ca a prezentat simptome de Covid-19.

"Ma simt extraordinar de rau. Cred ca am COVID, dar inca nu e confirmat, o sa-mi faca un test astazi. De doua zile am febra si dureri in tot corpul. De asemenea, nu mai am miros. Ma simt foarte rau, daca nu-mi revin o sa merg la spital la urgente.

Familia mea este bine deocamdata, m-am izolat intr-o alta parte a casei. Joi imi cumparasem bilete sa vin la Bucuresti, dar am suspendat totul deocamdata", a spus Cortacero pentru doardinamo.ro.