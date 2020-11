BREAKING NEWS | Contra n-a mai suportat si a zis TOT: "Cortacero mi-a zis ca a trimis ieri banii, dar mi-a mai spus asta de 6 ori!" Anunt BOMBA la Dinamo: "Ne punem si negociem plecarea, daca asta vor"

Cosmin Contra are viata grea la Dinamo, dar nu vrea sa renunte la postul sau.

Neplatit de doua luni, la fel ca jucatorii, Contra simte ca e datoria lui sa continue pentru a nu-si abandona jucatorii. Zvonurile ca sefii spanioli ar vrea sa se desparta de Contra au ajuns si la antrenorul lui Dinamo. Contra spune ca a vorbit ieri cu patronul Cortacero, care l-a anuntat ca sumele restante au fost platite ieri. "Mi s-a mai zis asta de 6 ori", e trist Contra.

Cele mai tari declaratii date de Cosmin Contra la Digisport:



"Situatia nu e placuta, dar datoria mea, ca antrenor, e sa incerc, alaturi de staff si de jucatori, sa antrenez foarte bine si sa incerc sa scot echipa. Asta e tot ce ma preocupa in momentul de fata. Sunt nemultumiri, dar sunt in aceeasi situatie ca si ei. Trebuie sa strangem randurile, trebuie sa aratam ca suntem profesionisti. Avem nevoie de o victorie ca sa se calmeze lucrurile din punct de vedere sportiv.

Stam bine cu testele de coronavirus, n-am avut nicio problema pana acum. Incerc sa-i fac pe jucatori sa fie responsabili, sa iasa cat mai putin din casa. Pana acum, nu am avut cazuri, sunt multumit de jucatori, au inteles mesajul. Incercam sa ne protejam, sa nu avem probleme macar din punctul asta de vedere.

Am vorbit ieri cu Cortacero. Zice ca banii au fost trimisi si ca vor ajunge. Ieri mi-a zis ca s-au trimis, sa vedem cand ajung. Au mai fost trimisi si acum o luna si jumatate. De vreo 6 ori au mai fost trimisi banii si n-au ajuns! Incerc sa nu-mi indrept energia pe lucrurile astea. Sunt promisiuni ca lucrurile se vor rezolva de o luna si jumatate, asta nu s-a intamplat. Vreau sa ne antrenam, sa incepem sa castigam meciuri, asta e motivatia mea, asta transmit jucatorilor.

Nu ducem lipsa de nimic la Saftica. Tot ce am realizat acum 3 ani e acolo, avem conditii bune de pregatire. Nu sunt probleme, din punctul asta de vedere.

In fiecare zi, Rufo Collado si cele doua ajutoare pe care le are vin la antrenament. Ei sunt acolo mereu. E o problema la jucatori pentru ca si lor li s-a expus un proiect maret, in care se vor face lucruri foarte bine de la un capat la altul. Exista incertitudinea asta. Partea mentala influenteaza foarte mult jocul. Daca esti linistit cu administratia, daca se respecta promisiunile, dai un randament foarte ridicat. Incerc sa lucrez la partea mentala, sa te adaptezi fotbalului din Romania si campionatului nu e usor. Trebuie sa pui osul la bataie ca sa castigi meciuri. N-am ce sa reprosez, am avut ghinion in timpul meciurilor, am avut probleme si cu arbitrajele.

Puteam foarte usor sa plec, era cel mai usor lucru. Nu sunt genul care pleaca la greu, nu vreau sa las jucatorii. E greu sa se puna sefii la masa cu mine sa discutam? Nu-i asa greu. Trebuie sa se puna la masa cu mine si vorbim, se gasesc metode sa ne intelegem. Depinde cat o sa-i coste, totul se negociaza in viata."