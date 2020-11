A mai aparut un cumparator pentru Dinamo! "Au oferta oficiala, dar refuza sa vanda! Nu inteleg de ce! Cortacero isi ia banii inapoi!" Cine e romanul misterios din spatele afacerii

Omul de afaceri Toma Sapasu spune ca el a fost cel care i-a propus lui Melero sa se implice in 'Stefan cel Mare'.

Sapasu jura ca el a fost motorul din spatele tentativei de salvare a clubului. Acum se declara dezamagit de Cortacero si anunta ca are un alt fond de investitii care vrea sa ia echipa!

"Eu l-am adus pe Cortacero in Romania. Nu am fost singur. Suntem un grup de oameni din care fac parte eu, Jose Bueno, care acum este in club, Toni Palao si Dorin Serdean. In momentul in care am auzit ca se vinde Dinamo, le-am dat tema sa ne ocupam de gasirea unui cumparator. Toni e prieten cu Mario Melero si l-a intrebat daca doreste sa se implice. Melero a primit mandatul de vanzare, s-a implicat in negocieri, iar Toni l-a implicat si pe Cortacero. A spus ca e interesat de Dinamo si am trecut la urmatorul pas", a explicat Sapasu pentru PRO Sport.

"Daca Pablo Cortacero ar fi avut bani, Dinamo nu era in situatia in care e acum. Nu stiu ce ganduri si ce planuri are, dar eu sunt dezamagit de el. A zis ca baga 400 000 de euro zilele astea. Nici de seminte nu-i ajung banii astia. Sa lase echipa pe mana cuiva care are bani", a mai spus Sapasu, care anunta ca are acum un alt cumparator:

"Am vazut ca situatia este cum este, asa ca am cautat o alta oferta pentru club. Am adus un alt fond de investitii din Spania care a trimis o oferta oficiala pe adresa clubului. Acest fond este reprezentat de mine la negocieri. Oferta a fost refuzata si nu inteleg de ce. Daca nu ai bani, macar da clubul altcuiva pentru a-l salva. Daca accepta, Cortacero primeste imediat banii bagati la Dinamo.

Fondul pe care il reprezint se obliga sa-i intoarca toti banii lui Cortacero si sa aduca datoriile la zi. In maximum doi ani se vor baga intre 10 si 20 de milioane de euro in club, cu un management profesionst cu adevarat".