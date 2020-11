O noua varianta pentru inlocuirea lui Contra! "Am vorbit cu domnul Balanescu!" Cortacero ia decizia finala: ce isi doreste

Sunt sanse mari ca in in curand Cosmin Contra sa nu mai fie antrenorul lui Dinamo.

Fostul selectioner a inregistrat rezultate foarte slabe pe banca "alb-rosilor", reusind o singura victorie in noua meciuri. Pe langa situatia sportiva delicata, Contra are o relatie tensionata cu directorul sportiv, Rufo Collado, care este hotarat sa il demita pe antrenorul de 44 de ani.

In acest context, clubul din Stefan cel Mare este in cautare de antrenor, printre numele vehiculate numarandu-se Gigi Multescu sau Jose Luis Oltra.

Pe langa aceste variante, in urma cu putin timp a aparut si posibilitatea unei reveniri surpriza la Dinamo. Florin Bratu a dezvaluit pentru ProSport ca a avut recent o discutie cu Bogdan Balanescu si a marturisit ca este foarte atasat de club si nu ar refuza o revenire in "Groapa".

"Eu cu Bogdan am o relatie foarte buna. Sambata am vorbit cu el. Nu am avut o discutie despre fotbal in mod special. M-am intalnit in mod intamplator cu el. Am vorbit si despre Dinamo, despre ceea ce se intampla acolo si despre lucrurile mai putin bune, dar nu a fost nicio propunere directa sau ceva de genul acesta. Ca dinamovist, e greu să refuzi și să lași clubul la greu. Sunt foarte atașat de club", a spus Bratu sursei citate.

Florin Bratu a mai antrenat pe Dinamo in perioada februarie-septembrie 2018, dupa ce a avut performante foarte bune la echipa U19 a "cainilor", cu care a reusit sa castige Liga Elitelor in 2017.

In acest moment, Bratu este liber de contract dupa despartirea de Concordia Chiajna.

Se pare insa ca sunt sanse mici sa se realizeze aceasta mutare, intrucat sursele www.sport.ro informeaza ca Rufo Collado si Pablo Cortacero isi doresc sa aduca un antrenor spaniol in locul lui Contra.