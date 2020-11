Cortacero, mesaj din PENIBILISTAN! "Am facut plata, dar banii intra saptamana viitoare!" :)) Ce mesaj a trimis

Pablo Cortacero anunta din nou ca a facut 'o prima plata' catre jucatori pentru a acoperi restantele acumulate.

Patronul lui Dinamo a transmis un mesaj catre dinamovisti prin intermediul paginii oficiale a clubului. Spaniolul isi cere 'scuze sincere pentru situatia in care se afla Dinamo in acest moment" si da vina pe "gestionarea deficitara a societatii" pentru problemele aparute in ultimele saptamani la echipa.

Cortacero vrea sa-i linisteasca inca o data pe fani si pe jucatori. "O prima plata a fost facuta pentru salarii si furnizori, banii urmand sa intre in conturile clubului la inceputul saptamanii viitoare", promite inca o data patronul.