NEWS ALERT „Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență

„Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență CM 2026
Amir Kiarash
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Șicanele americanilor au creat o situație explozivă în cantonamentul perșilor, dar și acasă. La Teheran, autoritățile sportive și politice iau în calcul să boicoteze competiția.

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IranFIFA
Din articol

Cu doar 24 înainte de startul Mondialului (11 iunie – 19 iulie), armistițiul din Orientul Mijlociu e în colaps. Iar forțele armate din Statele Unite și Iran și-au reluat seria atacurilor reciproce.

Așadar, în loc să ajungă la acordul pentru încheierea conflictului pe care l-a tot anunțat – potrivit CNN, au fost 38 de anunțuri din partea lui Trump, în acest sens, în ultimele săptămâni! – președintele american a dat drumul la bombardamente. Iar această abordare a câștigătorului premiului păcii acordat de FIFA va putea avea un impact direct asupra turneului final din Canada, Mexic și SUA.

Iranienii s-au săturat de șicanele americane

Reluarea atacurilor militare din Orientul Mijlociu e, practic, picătura care a umplut paharul răbdării iranienilor. Naționala lor de fotbal a fost șicanată, în permanență, de când țara a fost atacată de Israel și SUA pe 28 februarie. La un moment dat, Donald Trump chiar le-a recomandat iranienilor să nu participe la CM 2026, după cum Sport.ro a arătat aici!

Această afirmație a președintelui american a „trădat“ dorința sa de a elimina naționala Iranului de pe tabloul CM 2026. Și tot ce s-a întâmplat, în ultimele trei luni, a confirmat această situație. Șicanele americanilor au atins punctul culminant, când naționala Iranului a fost nevoită să-și ducă cantonamentul la Tijuana, în Mexic, în loc să stea la Tucson, în Arizona, așa cum era planul inițial. Apoi, vizele de America s-au eliberat cu mare întârziere, cu doar 9 zile înainte de primul meci al perșilor la CM 2026. Și nu pentru toată lumea, după cum Sport.ro a arătat aici.

Fotbaliștii naționalei Iranului le-au omagiat pe fetițele ucișe la școala de la Minab, în urma bombardamentului american

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Între timp, Federația de la Teheran a fost supusă unei alte decizii șocante, în privința biletelor pentru CM 2026, după cum Sport.ro a scris aici.

În acest context, iranienii iau în calcul să boicoteze Cupa Mondială și să se întoarcă acasă. Presa de la Teheran a confirmat această variantă. Iar ministrul Sporturilor, Ahmad Donyamali, un mare contestatar al participării naționalei la CM 2026 după începerea războiului, a oferit o serie de declarații tăioase, în ultimele ore.

Dacă pe stadioanele din America vom vedea steaguri cu însemne pe care nu le aprobăm (n.r. – însemnele monarhiste, în loc de steagul oficial al Iranului), dacă vom auzi scandări jignitoare la adresa țării, atunci naționala Iranului se va retrage de pe teren. Lucrurile sunt clare. Iranul are un popor mândru și nu ne vom lăsa călcați în picioare“, a anunțat ministrul Sporturilor din Iran.

Iar în ultimele ore, în cantonamentul Iranului din Mexic s-a discutat intens despre retragerea naționalei de la CM 2026 chiar înainte de primul meci! 

Teoretic, naționala Iranului ar trebui să întâlnească, pe rând, Noua Zeelanda (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle). Practic, în acest moment, totul e în aer. Motiv pentru care secretarul general FIFA, Mattias Grafström (45 de ani), a ținut o ședință de urgență cu șeful Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj. 

La ora actuală, FIFA încearcă, cu disperare, să împiedice retragerea Iranului de pe tablou, dar vorbim despre o situație explozivă care se poate schimba radical din oră în oră.

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