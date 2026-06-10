„Cutremur“ Mondial cu o zi înainte de turneu: „Naționala Iranului se va retrage“. FIFA, ședință de urgență

Cu doar 24 înainte de startul Mondialului (11 iunie – 19 iulie), armistițiul din Orientul Mijlociu e în colaps. Iar forțele armate din Statele Unite și Iran și-au reluat seria atacurilor reciproce.

Așadar, în loc să ajungă la acordul pentru încheierea conflictului pe care l-a tot anunțat – potrivit CNN, au fost 38 de anunțuri din partea lui Trump, în acest sens, în ultimele săptămâni! – președintele american a dat drumul la bombardamente. Iar această abordare a câștigătorului premiului păcii acordat de FIFA va putea avea un impact direct asupra turneului final din Canada, Mexic și SUA.

Iranienii s-au săturat de șicanele americane

Reluarea atacurilor militare din Orientul Mijlociu e, practic, picătura care a umplut paharul răbdării iranienilor. Naționala lor de fotbal a fost șicanată, în permanență, de când țara a fost atacată de Israel și SUA pe 28 februarie. La un moment dat, Donald Trump chiar le-a recomandat iranienilor să nu participe la CM 2026, după cum Sport.ro a arătat aici!

Această afirmație a președintelui american a „trădat“ dorința sa de a elimina naționala Iranului de pe tabloul CM 2026. Și tot ce s-a întâmplat, în ultimele trei luni, a confirmat această situație. Șicanele americanilor au atins punctul culminant, când naționala Iranului a fost nevoită să-și ducă cantonamentul la Tijuana, în Mexic, în loc să stea la Tucson, în Arizona, așa cum era planul inițial. Apoi, vizele de America s-au eliberat cu mare întârziere, cu doar 9 zile înainte de primul meci al perșilor la CM 2026. Și nu pentru toată lumea, după cum Sport.ro a arătat aici.