Conversatia dintre Cornel Dinu si Pablo Cortacero! Ce i-a spus spaniolul: "N-a zis absolut nimic"

Dinamo trece printr-o perioada dificila.

Finantatorul spaniol a promis ca va rezolva problemele financiare din Stefan cel Mare dupa ce a preluat echipa, dar lucrul acesta nu s-a intamplat. Jucatorii sunt foarte dezamagiti si nu mai ai nicio speranta pana cand nu vor vedea banii in conturi. Cornel Dinu a declarat ca a avut o singura intalnire cu spaniolul in care l-a sfatuit sa nu faca multe transferuri la echipa si sa nu transforme clubul intr-o legiune iberica. Cortacero i-a ignorat sfatul si a adus multi jucatori, pe salarii mari, care nu au reusit sa confirme pana in acest moment.

De asemea, Cortacero l-a rugat pe Dinu sa faca parte din noua conducere a echipei.

"Nu, eu am avut o singura discutie corecta, fireasca, cu cel pe care l-am adus in '96, cu Florin Iacob si Cosmin Contra. Care tot el mi l-a adus pe Cortacero si inca doi, baiatul care a intermediat ”Cina cea de Taina” (n.r. probabil referire la Dorin Serdean), din care s-a ajuns la ce s-a ajuns. Eu am avut o discutie de o ora si ceva cu Cortacero, in care nu i-am explicat decat ce inseamna Dinamo, ce a fost Dinamo si ce vad eu ca trebuie sa fie Dinamo si cum vad eu ca trebuie sa fie Dinamo. Incheind de maniera ”nu aduce multi, nu trebuie o legiune spaniola. (Ce v-a zis la final?) A tacut despre altceva, n-a spus absolut nimic. A zis ca da", a declarat Dinu pentru TelekomSport.

Dinamo a avut una dintre cea mai rasunatoare campanii de transferuri din Liga 1, in perioada trecuta de mercato. La echipa a fost adusi 14 jucatori, dintre care 6 sunt spanioli: Borja Valle (Deportivo La Coruna), Isma Lopez (Tenerife), Rene Hinojo (Almeria), Aleix Garcia (Manchester City), Juan Camara (Jagiellonia) şi Tomas Mejias.