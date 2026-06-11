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Dinamo - Rapid 0-2, duel contând pentru etapa a 13-a din Superliga României, a fost partida cu cei mai mulți spectatori pe stadion din sezonul trecut.

Dinamo - Rapid 0-2, partida cu cei mai mulți spectatori

Derby-ul a avut loc pe 19 octombrie 2025 și a strâns pe Arena Națională 34.700 de spectatori, adică 62% din capacitatea Arenei Naționale.

Top 5 meciuri ca asistență:

1. Dinamo - Rapid 0-2 (etapa 13) - 34.700 de spectatori, 62% din capacitatea Arenei Naționale

2. FCSB - Rapid 2-1 (etapa 21) - 30.903, 56% din Arena Națională

3. FCSB - Dinamo 0-0 (etapa 19) - 28.510 spectatori, 51% din Arena Națională

4. Universitatea Craiova - „U” Cluj 5-0 (play-off, etapa 9) - 27.810, 89,8% din Stadionul „Ion Oblemenco”

5. Rapid - FCSB 2-2 (etapa 6) - 26.871, 48% din Arena Națională

Craiova, dominație fără drept de apel la gradul de umplere a arenei

Cea mai elocventă statistică a întregului sezon vine de pe „Ion Oblemenco”. Cele cinci partide din Superliga cu cel mai înalt grad de umplere a stadionului s-au jucat toate la Craiova.

Top 5 partide după gradul de umplere a arenei – toate la Craiova

1. Universitatea Craiova - „U” Cluj 5-0 (play-off, etapa 9) - 89,8% din capacitatea Stadionului „Ion Oblemenco” (27.810 spectatori)

2. Universitatea Craiova - Dinamo 2-1 (play-off, etapa 7) - 81,2% din Stadionul „Ion Oblemenco” (25.171)

3. Universitatea Craiova - FCSB 1-0 (etapa 27) - 80,8% din Stadionul „Ion Oblemenco” (25.026)

4. Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 (etapa 19) - 76% din Stadionul „Ion Oblemenco” (23.550)

5. Universitatea Craiova - Rapid 1-0 (play-off, etapa 5) - 75% din Stadionul „Ion Oblemenco” (23.234)

Universitatea Craiova domină absolut prezența în tribune. Clubul oltean apare în 11 din cele 20 de meciuri din top 20 ca asistență, plus toate cele 5 locuri din top după gradul de umplere a arenei, informează frf.ro.