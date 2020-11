Cortacero a preluat de la Negoita o firma cu datorii mai mari decat ale lui Dinamo! Cate milioane de euro trebuie sa acopere spaniolul in acest moment

Pablo Cortacero este proprietarul clubului Dinamo din aceasta vara.

Pe langa detaliile cunoscute din tranzactia care a avut loc intre Negoita si Cortacero privind echipa din Stefan cel Mare, se pare ca spaniolul a ramas cu si mai multe datorii.

Cortacero ar fi "mostenit", potrivit GSP, si firma Lotus SRL, care avea la finalul anului trecut datorii de 8 milioane de euro. Aceasta ar fi fost o conditie pentru ca ibericul sa poata detine actiuni la Dinamo, in conditiile in care Legea Sportului nu permite ca oamenii din alte tari sa fie actionari ai cluburilor din Romania.

Pentru a nu infiinta o noua firma, Cortacero a preluat societatea Lotus, care detinea pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo. In cazul in care Negoita nu a apucat sa plateasca o parte dintre datoriile avute de SRL, spaniolul are in prezent de acoperit peste 13 milioane de euro.

Suma va creste considerabil in perioada urmatoare, avand in vedere ca fotbalistii s-au saturat de promisiuni si sunt hotarati sa depuna memorii pentru a deveni liberi de contract, urmand a-si primi salariile integrale conform contractului.