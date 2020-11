"Degeaba avem aici armata spaniola, daca generalii sunt acolo!" Fosta legenda a lui Dinamo iese la atac, dupa ce Cortacero a anuntat din nou ca va trimite banii 

Pablo Cortacero a anuntat printr-un comunicat pe site-ul lui Dinamo ca de saptamana viitoare vor intra banii la club.

Nu este prima data cand finantatorul face un astfel de anunt, iar tot mai multi dintre dinamovisti si-au pierdut increderea in promisiunile spaniolului. Ion Marin a fost una dintre legendele care a luat parte la unele discutii privind strategia clubului, insa in cadru neoficial spre deosebire de fostul sau coleg, Cornel Talnar.

"Promisiunile acestea ca o sa vina banii au mai fost. Oficial, eu nu am fost implicat in nimic. M-am intalnit cu Talnar, Marginean, Serdean, am stat de vorba, dar nu am fost implicat. Toate discutiile au pornit daca putem sa ajutam cu o idee sau cu un sfat, nimic din punct de vedere oficial.

Eu vreau sa spun ca Talnar era foarte suparat si cred ca este in continuare deoarece el chiar a crezut in acest proiect. E dezamagit de faptul ca apar tot mai multe amanari si sunt multe probleme. S-a discutat despre Academie, e nevoie de mingi, echipament, au probleme mari acolo.

Cornel Talnar e oficial implicat, toate discutiile pe care le-a avut, am asistat si eu la una dintre ele. Talnar e puternic pe pozitia lui si spune clar ceea ce gandeste si de ce este nevoie. Nu sunt progrese din pacate si nici rezolvari, lucrurile acestea deranjeaza si macina increderea, te intrebi daca oamenii astia vor sa faca ceva pana la urma.

Nu pot sa-mi dau seama, cele mai multe discutii sunt purtate de Dorin Serdean cu ei, dar intotdeauna a venit cu ceea ce spuneau cei din Spania. Degeaba avem aici armata spaniola, daca generalii sunt acolo!", a declarat Ion Marin pentru Digi Sport.

Ion Marin a evoluat la Dinamo intre 1972 si 1984, bifand 279 de aparitii si 4 goluri in tricoul alb-rosu. De asemenea, fostul mare fundas i-a antrenat pe "caini" in doua randuri, intre 2001-2002, 2005-2006 si 2009.