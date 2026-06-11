Turneul final are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Înainte să înceapă CM 2026, autoritățile americane nu l-au lăsat pe Omar Artan să intre în țară, invocând probleme la verificările de securitate. FIFA a zis că nu poate trece peste decizia statului-gazdă, iar în acest sens Omar Artan a fost șters de pe listele arbitrilor de la Campionatul Mondial din 2026.

Somalia, țara de proveniență a lui Artan, e pe lista statelor afectate de restricții dure de intrare în SUA, iar Omar Artan, chiar dacă avea viză validă, ar fi fost asociat cu persoane suspectate de legături teroriste, motiv pentru care autoritățile vamale nu i-au permis accesul în State.

Decizia luată de UEFA după ce SUA nu l-au lăsat pe arbitrul somalez Omar Artan să intre în țară

Ca o ”consolare” metaforică, UEFA l-a delegat pe arbitrul somalez Omar Artan la Supercupa UEFA dintre Paris Saint-Germain, câștigătoarea UEFA Champions League, și Aston Villa, câștigătoarea UEFA Europa League. Meciul are loc pe 12 august, de la 22:00, pe ”Red Bull Arena” din Salzburg.