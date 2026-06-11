Decizia luată de UEFA după ce SUA nu l-au lăsat pe arbitrul somalez Omar Artan să intre în țară

Decizia luată de UEFA după ce SUA nu l-au lăsat pe arbitrul somalez Omar Artan să intre în țară Fotbal extern
SPORT.RO
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Omar Abdulkadir Artan ar fi trebuit să arbitreze la Campionatul Mondial din 2026.

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Omar ArtanUEFAFIFACM 2026supercupa uefa
Din articol
  • Turneul final are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Înainte să înceapă CM 2026, autoritățile americane nu l-au lăsat pe Omar Artan să intre în țară, invocând probleme la verificările de securitate. FIFA a zis că nu poate trece peste decizia statului-gazdă, iar în acest sens Omar Artan a fost șters de pe listele arbitrilor de la Campionatul Mondial din 2026.

Somalia, țara de proveniență a lui Artan, e pe lista statelor afectate de restricții dure de intrare în SUA, iar Omar Artan, chiar dacă avea viză validă, ar fi fost asociat cu persoane suspectate de legături teroriste, motiv pentru care autoritățile vamale nu i-au permis accesul în State.

Decizia luată de UEFA după ce SUA nu l-au lăsat pe arbitrul somalez Omar Artan să intre în țară

Ca o ”consolare” metaforică, UEFA l-a delegat pe arbitrul somalez Omar Artan la Supercupa UEFA dintre Paris Saint-Germain, câștigătoarea UEFA Champions League, și Aston Villa, câștigătoarea UEFA Europa League. Meciul are loc pe 12 august, de la 22:00, pe ”Red Bull Arena” din Salzburg.

Casa Albă a explicat de ce i-a refuzat intrarea în SUA arbitrului somalez delegat la Mondial!

Responsabilul echipei de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Cupei Mondiale de fotbal, Andrew Giuliani, a afirmat, marţi, că refuzul intrării în Statele Unite a unui arbitru somalez şi refuzul acordării vizelor oficialilor din echipa naţională a Iranului au fost determinate de "motive întemeiate", informează AFP.

Arbitrului somalez Omar Artan, în ciuda faptului că deţinea o viză de Statele Unite, i-a fost refuzată intrarea sâmbătă la sosirea sa, iar FIFA a anunţat apoi că nu va arbitra în timpul turneului.

"Până în prezent, 35 de echipe au putut intra în Statele Unite. Niciun jucător sau antrenor nu a fost refuzat la intrare", a declarat Giuliani în timpul unei discuţii organizate de grupul de experţi Atlantic Council la Washington.

"Au existat oficiali cărora li s-a refuzat intrarea şi pe bună dreptate", a declarat el, invocând necesitatea de a-i împiedica pe cei "rău intenţionaţi să intre în ţară sub pretextul Cupei Mondiale", care începe joi.

"A existat un arbitru căruia nu i s-a permis să intre. Nu pot intra în detalii, dar ceea ce vă pot spune este că a fost dintr-un motiv foarte bun", a asigurat oficialul de la Casa Albă, menţionând discuţiile cu secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin, şi cu responsabilul Poliţiei de Frontieră (CBP).

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