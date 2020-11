Au ajuns sa le fie dor de Negoita! Cosmin Contra, paralela intre Pablo Cortacero si fostul actionar din Stefan Cel Mare: "Nu exista comparatie intre ceea ce am trait eu cu el!"

Cosmin contra a vorbit in paralel despre Pablo Cortacero si Ionut Negoita.

Pana in acest moment la Dinamo nu s-a respectat nicio promisiune facuta de spanioli. Mai mult de atat, s-a creat o situatie penibila, in care Pablo Cortacero a adus multi jucatori straini pe salarii mari, iar acum nu a virat niciun ban pentru a plati jucatorilor banii. Contra a mai fost antrenor la Dinamo in perioada 2016-2018, si a facut o paralela intre parioada cand fintator era Ionut Negoita si perioada actuala. Cosmin Contra a recunoscut ca a reusit sa il faca pe Negoita sa scoata banii din buzunar dupa mai multe discutii avute cu el.

"Nu exista comparatie, pentru ca domnul Negoita... Daca stateai de vorba cu el si ii explicai lucrurile. si il faceai sa inteleaga de ce trebuie sa faca anumite sacrificii si anumite investitii, in momentul ala le facea automat. Nu exista comparatie intre ceea ce am trait eu cu Ionut Negoita. Si nu am avut o relatie sa zici ca mama! Dar am avut patru discutii cu Ionut Negita in care i-am explicat anumite lucruri. Toate imbunatatirile care exista la Saftica le-am facut cand am venit, acum trei ani, impreua cu Ionut Negoita, care are a inteles ca impreuna cu aceste imbunatatiri echipa va avea un salt calitativ.

Ionut Negoita, cand promitea un lucru, il si facea. Daca mi-a zis ca repara terenul sau ca facem drenaj la teren, in saptamana urmatoare deja erau masinile pe teren la Saftica si se faceau lucrurile", a declarat Cotra pentru TelekomSport.

Cosmin Contra isi doreste sa plece de la Dinamo si a continuat sa ii critice pe investitorii spanioli.

"Atat timp cat eu am fost la Dinamo, Ionut Negoita nu a intarziat o zi salariile jucatorilor. Si a facut si investitii care inca exista si de pe urma acelor investitii de infrastructura inca traieste echipa de pe urma acelor imbunatatiri. Intre niste oameni care vin si zic ca noi vom imbunatati si mai mult lucrurile astea, dar nu se intampla nimic, atunci nu putem sa facem o comparatie. Deocamdata nu se intampla nimic. Eu mi-as dori ca si in al 12-lea ceas sa se intample lucrul acesta", a mai spus antrenorul lui Dinamo.