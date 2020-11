ANUNT DE ULTIMA ORA! Pablo Cortacero a iesit din spital si le promite dinamovistilor exact ce voiau sa auda! "Banii vor veni imediat!"

Finantatorul lui Dinamo a fost infectat cu noul coronavirus in urma cu cateva zile.

Spaniolul parasit spitalul in care era internat si se simte mai bine. El a anuntat ca banii promisi vor ajunge la club si ca pregateste o marire de capital social. Dinamo trece printr-o perioada neagra. Jucatorii si oamenii din interiorul clubului sunt neplatiti, iar fotbalistii sunt dezamagiti si nu mai cred nimic pana nu vad banii in conturi.

"CORTACERO: Banii vor veni imediat

Bucuresti, 5 noiembrie 2020. Confirmat pozitiv la testarea efectuata pentru diagnosticarea Covid-19, actionarul majoritar Pablo Cortacero a iesit in aceasta seara din spital pentru a-si continua, la domiciliu, tratamentul recomandat de medicii spanioli.

Ma simt mai bine, am iesit din spital in aceasta seara pentru a continua acasa tratamentul pe care mi l-au comunicat medicii. Ma bucur, impreuna cu familia mea, ca am reusit sa trec peste un moment foarte dificil. Am vazut mesajele primite in ultimele zile, le multumesc tuturor prietenilor si suporterilor dinamovisti pentru sustinere! Ce pot sa spun acum este ca banii vor veni imediat, ma refer aici la transferul pentru necesitatile imediate ale clubului, iar echipa isi va continua programul de pregatire stabilit inaintea meciului cu Viitorul.

De asemenea, saptamana viitoare vrem sa anuntam convocarea Consiliului de Administratie intr-o sedinta privind marirea capitalului social al clubului", a transmis Pablo Cortacero pentru site-ul echipei.

Dinamo a ajuns la patru infrangeri consecutive in Liga 1 si se afla pe locul 15 in clasament cu 5 puncte dupa 8 etape.