EXCLUSIV | Explicatii de ultima ora dupa ce banii promisi de Cortacero s-au pierdut pe drum: "Asa-s procedurile europene. Am evitat insolventa!" De ce nu e MANCARE la Dinamo? "A plecat cu sotia"

La Dinamo e stare de alerta din cauza rezultatelor slabe si a datoriilor care cresc pe zi ce trece.

Directorul general Alex Couto spune ca banii promisi de Cortacero printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Facebook al lui Dinamo sunt blocati intr-o banca din Spania.

Couto evalueaza investitia de pana acum a lui Cortacero in club la 600 000 de euro. Oficialul 'cainilor' spune ca banii sunt 'retinuti' la banca Sabadell si ca transferurile intarzie pentru ca sunt respectate... proceduri europene. :)

"Eu trebuie sa scanez situatia reala a clubului. Avem o problema economica, am inteles-o din prima. Resursele nu ajung la timp. Pablo a investit aproape 600 000 de euro in 3 luni. Daca astazi sau maine ajunge transferul blocat in Spania, ajungem la 1 milion de euro. Mai sunt in asteptare si alte proceduri, dar pe care nu le voi avansa acum. Atunci cand se vor intampla, lucrurile vor fi explicate de la sine. Banii nu ajung pentru ca e un proces de gestiune complex.

Transferul din contul in care sunt banii la firma lui Pablo, apoi la banca si abia dupa aceea in contul lui Dinamo... E un proces care necesita o serie de protocoale respectate, conform procedurilor europene. Nu pot sa spun care e cauza reala a acestui transfer esuat, banca din Sabadell a retinut toti banii deocamdata", a spus Couto pentru www.sport.ro.

Oficialul crede ca aparitia lui Cortacero la Dinamo a salvat echipa: "De cand a venit Pablo la club s-au platit 5 salarii. S-a evitat insolventa. Noi platim datorii, datorii pe care nu le-am generat noi. Ideea este sa echilibram balanta si sa facem o infuzie de capital. Noi facem, nu vorbim. Cortacero a avut probleme cu COVID, incearca sa se recupereze. Se afla inca in izolare, insa dorinta lui e sa vina cat mai repede, intr-o saptamana sau doua. Aici avem nevoie de Pablo Cortacero pentru a genera valoare. Si o va genera atunci cand va veni."

Couto respinge informatiile care anuntau ca Dinamo a terminat pana si banii pentru hrana la Saftica: "Pentru lipsa mancarii este vorba de o problema logistica, intre furnizori, plati si livrarea alimentelor. Daca la Saftica exista ceva bun, atunci e vorba de personalul auxiliar, unul dintre cele mai bune alaturi de care am lucrat. Unul dintre jucatori nu a mancat la Saftica si a plecat sa manance cu sotia sa, care este insarcinata. Mi se pare umilitor ca presa sa scrie ca unul dintre spanioli nu a avut ce manca si mi se pare o lipsa de respect."